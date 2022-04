Canyon Spectral:ON 2022: l'e-mtb full carbon, versatile e con tanta autonomia - Bikeitalia.it

5 Aprile 2022

Una e-mtb progettata all’insegna del divertimento in sella: la nuova Canyon Spectral:ON è un mezzo leggero, potente e versatile. Con un aumento del 15% o del 42% dell’autonomia (a seconda delle nuove batterie montate, rispettivamente da 720 Wh e 900 Wh, progettate da Canyon), un peso totale di soli 21,8 kg (relativo alla Spectral:ON CFR con batteria 720 Wh in taglia M), 155 mm di escursione posteriore, 150 mm di travel all’anteriore e assetto mullet, la Canyon Spectral:ON è una delle E-MTB “full-size” più leggere e dinamiche disponibili sul mercato – nonostante il consistente aumento dell’autonomia.

Canyon Spectral:ON CFR

Per raggiungere questo risultato la nuova Spectral:ON è stata progettata partendo da un telaio completamente rinnovato, per consentire di sviluppare una nuova architettura delle celle batteria e migliorare sia l’autonomia che la guidabilità del mezzo. Riuscendo così a installare la più grande batteria possibile senza compromettere la manegevolezza e la precisione anche nei tratti più tecnici. Il risultato finale è una e-mountain bike che offre ai ciclisti le due cose che desiderano di più: una qualità di guida eccezionale e la potenza per pedalare tutto il giorno.

Più leggera. Più rigida. Più resistente.

Canyon ha completamente ridisegnato il telaio della Spectral:ON e ha eliminato molto peso. I nuovi telai sono ora completamente in carbonio, compreso il triangolo posteriore. I nuovi layup di stratificazione del carbonio e la struttura ancora più efficiente ci hanno permesso di guadagnare resistenza riducendo il peso. Accanto al telaio CF, che ora pesa solo 3.180 grammi, la piattaforma Spectral:ON è disponibile, per la prima volta, anche nell’esclusiva versione CFR, con un telaio più leggero di soli 2.880 grammi. La rigidità, la resistenza e le caratteristiche principali del telaio rimangono le stesse in entrambe le piattaforme CFR e CF. Il risparmio di peso sul telaio CFR è stato ottenuto modificando materiale e stratificazione. Inoltre, come si addice a una bici progettata per essere messa alla prova sui sentieri più impegnativi, entrambi i telai CF e CFR ora soddisfano gli elevati e rigorosi standard di resistenza della “Categoria 4E”.

Canyon ha lavorato rafforzando la rigidità della parte posteriore aggiungendo un ponte tra i foderi verticali e utilizzando robusti cuscinetti a sfera che lavorano su solidi assi da 15 mm – sia sul perno principale che sul tubo sella. Queste soluzioni portano ad avere una sospensione che rimane fluida anche in condizioni difficili e a una migliore durata nel tempo. Un vantaggio meno ovvio (ma non meno importante) è riconducibile alla migliore maneggevolezza di guida, data appunto dall’introduzione di queste connessioni aggiuntive al posteriore. Quando i rider spingeranno al limite apprezzeranno davvero questi accorgimenti.

Più autonomia. Meno peso. Più potenza.

Disponendo le celle della batteria orizzontalmente, Canyon ha creato una configurazione più compatta ed efficiente. È stato anche ottimizzato il posizionamento della batteria all’interno del telaio, inclinando il motore Shimano EP8 verso l’alto con un angolo di 30 gradi. Questo ha permesso a Canyon di collocare la batteria di fronte al motore invece che sopra di esso. Il risultato finale è un baricentro più basso e una distribuzione del peso uniforme e bilanciata che dona alla Spectral:ON incredibili livelli di trazione su ogni terreno, anche in curva. Grazie alla sua potente batteria da 720 Wh o 900 Wh, la Spectral:ON elimina “l’ansia da autonomia” con un aumento del 15%/42% della capacità rispetto alle batterie standard permettendo ai rider di godersi intere giornate di MTB.

La Spectral:ON – come sottolinea Canyon nella nota di lancio – è stata creata per essere la bici definitiva: ovvero una e-mtb che si trova a suo agio sia sui sentieri ripidi e tecnici che sui singletrack flow, e non disdegna nemmeno qualche uscita in bikepark.

La ricetta segreta? Il reach della Spectral:ON, aumentato di 25 millimetri per ogni taglia telaio, offre una posizione di guida sicura e centrata che aumenta il controllo sui sentieri ripidi e difficili. Inoltre, l’angolo sterzo è stato aperto di un grado mentre i foderi sono stati allungati di 5 millimetri per aumentare la stabilità e l’equilibrio generale.

Infine, Canyon ha accorciato di circa 20 millimetri la lunghezza del tubo sella per consentire una maggiore libertà di movimento, quindi per incrementare stabilità e divertimento. In combinazione con il telaio più leggero e più rigido e le ruote mullet, questi accorgimenti modesti (ma significativi) assicurano una qualità di guida vivace e giocosa, e contemporaneamente aumentano sia la stabilità alle alte velocità che la fiducia sui sentieri ripidi e difficili.

Disponibilità

Sia la Canyon Spectral:ON CFR che la Spectral:ON CFR LTD sono disponibili in tutti i mercati (esclusi gli Stati Uniti) a partire dal 5 aprile, e tre modelli CF seguiranno a maggio. In un primo momento, entrambi i modelli CFR saranno disponibili solo con la batteria più grande da 900 Wh. I rider saranno in grado di scegliere tra l’opzione della batteria da 720 Wh e 900 Wh su tutti i modelli CF e CFR a partire dal mese di maggio. Tutti i modelli Spectral:ON in taglia S sono montati di serie con le batterie da 720Wh a causa delle dimensioni ridotte del tubo obliquo.

Canyon Spectral:ON CFR e CFR LTD

La Spectral:ON CFR LTD (21,94 kg con batteria da 720 Wh / 22,85 kg con batteria da 900 Wh) è dotata delle nuovissime ed esclusive sospensioni RockShox Flight Attendant; una forcella RockShox Lyric Ultimate Flight Attendant con 150 mm di escursione all’anteriore e un ammortizzatore RockShox Super Deluxe Ultra Flight Attendant con 155 mm di escursione al posteriore. L’assenza di cavi è garantita dalla trasmissione SRAM XX1 Eagle AXS e dal reggisella SRAM Reverb AXS. Questo allestimento da sogno è completato dal set di ruote in carbonio DT Swiss HXC 1501, dai freni SRAM Code RSC e dal cockpit (progettato in-house da Canyon) che presenta un passaggio cavi parzialmente integrato per creare un look estremamente pulito.

La Spectral:ON CFR (21,84 kg con batteria da 720 Wh / 22,75 kg con batteria da 900 Wh) è dotata di sospensioni Fox Factory top di gamma; forcella Fox 36 Factory con cartuccia Grip2 per 150 mm di escursione all’anteriore e ammortizzatore Fox Float X Factory con 155 mm di escursione al posteriore. L’allestimento è completato dal leggendario gruppo XTR di Shimano, ruote Reynolds TRE309, reggisella Fox Transfer e dal cockpit progettato in-house da Canyon che presenta un passaggio cavi parzialmente integrato per creare un look estremamente pulito.

Sia la Canyon Spectral:ON CFR che la Spectral:ON CFR LTD con l’opzione della batteria più grande da 900 Wh sono ora disponibili su canyon.com. I tre modelli Spectral:ON CF e l’opzione batteria da 720 Wh per i due modelli CFR saranno disponibili a partire dal mese di maggio 2022.