Pescara: in arrivo la quinta edizione di Ecomob - Bikeitalia.it

15 Aprile 2022

A Pescara, dal 6 all’8 maggio 2022, un evento diffuso e sostenibile vista mare. Si avvicina l’appuntamento con la quinta edizione di Ecomob, il primo grande evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio della cultura ecosostenibile allestito nel cuore della città, fra l’area di piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di Cascella.

Quaranta gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargobike, i monopattini, nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell’area dedicata: per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara.

All’interno della programmazione di Ecomob, anche attività in collaborazione con la Fiab, fra le quali un corso di educazione stradale, la punzonatura delle bici e la pedalata Bimbinbici, manifestazione nazionale per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. La Fiab è fra i partner tecnici con, fra gli altri, Legambiente, che è presente alla manifestazione con uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile, all’energia e all’educazione ambientale.

Non mancheranno mini lezioni di Mtb ed esibizioni su pump-track con la collaborazione di istruttori federali. Occasioni di incontro, inoltre, per la scoperta delle migliori esperienze cicloturistiche in Italia ed Europa. All’insegna poi di temi centrali come rispetto dell’ambiente e transizione ecologica, sono in programma laboratori di riciclo creativo e seminari dedicati al corretto smaltimento dei rifiuti.

“Puntiamo molto sull’interazione fra visitatori ed espositori”, commenta Gianluca Giallorenzo, ceo e responsabile marketing di Ecolife. Che aggiunge: “Oltre la fiera, oltre la semplice esposizione: un contenitore di cultura eco-sostenibile con lo scopo di educare, sensibilizzare e promuovere soluzioni. Il tutto grazie anche all’amministrazione comunale che sostiene l’evento nella realizzazione di un vero e proprio villaggio dedicato alla cultura sostenibile”.

L’evento è ideato, organizzato e promosso da Ecolife A.p.s. associazione di promozione sociale nata con l’impegno di incoraggiare e diffondere la cultura ecosostenibile. Ecomob ospita enti pubblici, associazioni di categoria, realtà aziendali e imprenditoriali, dando modo di condividere e comunicare azioni, best practice, iniziative, prodotti e concetti innovativi. Le precedenti edizioni hanno coinvolto oltre 35mila visitatori unici, ospitato più di 200 espositori e promosso 18 workshop legati all’ecomobilità, all’ambiente, al turismo attivo e al cicloturismo.

Ecomob 2022 ha il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: Ministero per la della Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi.

Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico e Federazione ciclistica italiana (FCI) con il relativo Comitato regionale Abruzzo.

Per maggiori informazioni: http://www.ecomobexpo.eu

