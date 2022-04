Komoot promuove l'inclusività nel mondo del ciclismo di avventura - Bikeitalia.it

27 Aprile 2022

Komoot promuove l’inclusività nel mondo del ciclismo d’avventura. Il 29 aprile 2022 prenderà il via il secondo evento di bikepacking organizzato da komoot e riservato a donne, persone non binarie e persone trans: il Komoot Women’s Montañas Vacías Rally. Aperto a un numero massimo di 50 partecipanti, il rally si sviluppa sul nuovo tracciato Montañas Vacías: 680 chilometri attraverso le “Montagne vuote” della Lapponia spagnola nella regione sud-occidentale dell’Aragona.

Come già l’edizione inaugurale Komoot Women’s Torino Nice Rally dello scorso anno, anche questo evento si pone l’obiettivo di rimuovere le barriere nel mondo del ciclismo adventure, rendendolo più inclusivo. Qui il percorso ufficiale:

La nascita del Women’s Bikepacking Rally

Questo format di bikepacking riservato alle donne è nato da un’idea dell’ambassador komoot Lael Wilcox. Lo scorso anno Wilcox ha riunito un gruppo di 26 donne per la prima edizione del Women’s Torino Nice Rally (WTNR). Il loro obiettivo era affrontare in completa autonomia un percorso impegnativo attraverso le montagne da Torino a Nizza, trasportando tutto il necessario per l’avventura sulla bici. L’importante non era gareggiare, ma pedalare in compagnia, condividere esperienze, imparare e divertirsi.

Women’s Komoot Torino Nice Rally 2021 (foto di Rugile Kaladyte)

“Molte di noi non si conoscevano prima del viaggio. Per diventare amiche di una vita è bastata una settimana di avventure, pedalando su passi alpini, cercando riparo dal maltempo, campeggiando sotto cieli stellati e risolvendo guasti meccanici. Prima di terminare il viaggio avevamo già deciso che avremmo dovuto replicare. Così è nata l’idea dell’edizione Montañas Vacías del 2022!”, dichiara Wilcox.

Il primo evento di questo tipo in Spagna

Dopo il successo del WTNR, komoot porta il format Women’s Bikepacking Rally anche in Spagna. Il percorso di quest’anno segue l’itinerario Montañas Vacías ideato dal ciclista Ernesto Pastor. Prendendo spunto dalla sua esperienza al Torino Nice Rally, Pastor ha voluto creare un percorso che fosse in grado di attirare persone appassionate di ciclismo nella regione e di far incontrare la community ciclistica con la gente del posto. Così è nato un itinerario di 680 chilometri e 13.000 metri di dislivello positivo che si snoda perlopiù su strade sterrate. Considerata la difficoltà del tracciato, Pastor ha anche pensato di nascondere pezzi di ricambio lungo il percorso: le cicliste che partecipano al rally di quest’anno sono invitate a donare parti che potrebbero tornare utili per eventuali riparazioni.



Per seguire l’avventura sui social

I posti per l’evento di quest’anno si sono esauriti in fretta, quindi le iscrizioni sono chiuse. Sul profilo di Lael Wilcox c’è il percorso ufficiale e chi vuole può seguire l’avventura attraverso gli aggiornamenti in tempo reale sui profili social delle cicliste impegnate nel rally:



Lael Wilcox: https://www.instagram.com/laelwilcox/

https://www.komoot.com/user/540861567090



Rue Kaladyte: http://www.instagram.com/rugilekaladyte/

https://www.komoot.com/user/550347552585



Sami Sauri: https://www.instagram.com/samisauri/

https://www.komoot.com/user/440878476686



Gaby Thompson: https://www.instagram.com/gofastergaby/

https://www.komoot.com/user/gaby



Devin Cowens: https://www.instagram.com/dev_rox/

https://www.komoot.com/user/976133790636



Josie Fouts: https://www.instagram.com/ms.stubbornness/

https://www.komoot.com/user/2490335193159



Johanna Jahnke: https://www.instagram.com/p/CMIsoQ9F044/

https://www.komoot.com/user/601166170645