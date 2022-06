La Val di Sole lancia l'Alpine Gravel e cerca tester per provare i percorsi - Bikeitalia.it

1 Giugno 2022

Il weekend del 24-26 giugno 2022 si avvicina e per gli appassionati di gravel sarà l’occasione di testare i nuovi percorsi della Val di Sole in Trentino. L’Alpine Gravel è costituito da 7 percorsi tecnici con una lunghezza compresa tra 35 e 55 chilometri – poco asfalto e tanto fondo sterrato o alpino – e un dislivello positivo tra 750 e 1.900 metri. Il tutto pedalando a un’altitudine compresa tra 650 e 2.200 m slm.

L’evento, a numero chiuso, è riservato a 25 fortunati ciclisti che avranno la possibilità di essere i tester ufficiali di Val di Sole Alpine Gravel (è possibile inoltrare la propria candidatura qui). Le tracce principali sono già pronte e, grazie ai feedback di chi le proverà, potranno essere rifinite per offrire agli appassionati di gravel la migliore esperienza possibile, in un territorio oggi conosciuto prevalentemente per la MTB.

Val di Sole Alpine Gravel

Come suggerisce il nome, non si tratta del classico gravel: c’è una combinazione di fondovalle, boschi e alpi per giri con viste mozzafiato. I promotori dell’iniziativa promettono che sarà un percorso “più tecnico, più performante e più spettacolare dei percorsi ai quali siete abituati”.

Come partecipare

Per inoltrare la propria candidatura è necessario compilare il modulo online predisposto dalla Val di Sole che contatterà i 25 prescelti e offrirà vitto, alloggio in bike hotel e festa di benvenuto. Sarà un weekend ricco di pedalate, single-tracks, double-tracks e tanto divertimento. Inoltre gli organizzatori hanno deciso di mettere in palio tra i partecipanti una super coppia di ruote gravel in carbonio di Giant, le CXR2: chi se le aggiudicherà?

La timeline dell’evento