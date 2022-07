Shimano GRX Limited Edition: il gravel sposa i telai artigianali made in Italy - Bikeitalia.it

25 Luglio 2022

Il gruppo gravel GRX di Shimano si presenta in un’edizione limitata dal sapore vintage e dalle finiture in argento spazzolato e incontra i telai artigianali della tradizione ciclistica italiana. Il tutto in collaborazione con tre interpreti illustri dell’artigianato telaistico made in Italy: Sarto, Stelbel e Titici.

Con la serie GRX, introdotta sul mercato nel 2019, Shimano ha realizzato di fatto il primo gruppo di componenti specifici per il gravel. Concepiti per assecondare il desiderio di ciclismo su terreni sempre più sconnessi, i componenti di serie GRX hanno contribuito a far progredire la voglia di ciclismo aprendo le porte a nuovi appassionati in tutto il mondo.

Oggi, in collaborazione con tre maestri dell’artigianato telaistico italiano – Sarto, Stelbel e Titici – Shimano lancia ufficialmente il suo GRX in edizione Limited per celebrare il movimento gravel e l’eredità che questo nuovo stile di guida lascerà al futuro del ciclismo.

Il dna del GRX in edizione Limited è il collaudato gruppo meccanico a 11 velocità di serie GRX 800, li distingue la finitura argento spazzolato e lucidato che offre una versione di classe della stessa qualità, precisione e durata che è sinonimo dei componenti della famiglia Shimano GRX.

Stessa classe e unicità di quell’artigianato telaistico che celebra la storia e il futuro del movimento gravel con biclette che ne interpretano la visione e la grande passione per il ciclismo.

Tre straordinarie biciclette costruite a mano e progettate in italia, espressione del talento di marchi rinomati quali Sarto, Stelbel e Titici, debuttano sulla scena gravel con il nuovo gruppo di componenti Shimano GRX in edizione Limited.

Sarto: Seta GRX LE

La gravel di Sarto modello Seta montata con il gruppo Shimano GRX Limited Edition | Telaio in carbonio

Sarto

Realizzare biciclette utilizzando materiali di pregio e prestare attenzione ad ogni singolo dettaglio è la filosofia di questa consolidata realtà artigianale che si distingue, dal 1960, le per le sue realizzazioni particolarmente attente alle geometrie, all’aerodinamica e al peso. I telai e le biciclette Sarto sono progettate e realizzate nello stabilimento di Mellaredo di Pianiga, Venezia. [https://www.sartobikes.com/it/]

I particolari del telaio gravel (modello Seta GRX LE) realizzato da Sarto

Stelbel: Nina XCr GRX LE

La grave di Stelbel modello Nina XCr montata con il gruppo Shimano GRX Limited Edition | Telaio in acciaio Inossidabile Xcr

Stelbel

Rimanere fedeli al proprio passato nel rispetto della visione e dei valori che Stelio Belletti, artigiano e fondatore del marchio nel 1973 alle porte di Milano, ha sempre perseguito nella realizzazione dei propri telai. Tutti i telai e le biciclette Stelbel vengono prodotte a mano da capaci artigiani italiani, esclusivamente su misura e su ordinazione. [https://stelbel.it/]

I particolari del telaio gravel (modello Nina XCr GRX LE) realizzato da Stelbel

Titici: Sterrato GRX LE

La gravel di Titici modello Sterrato montata con il gruppo Shimano GRX Limited Edition | Telaio in Acciaio [foto di Mattia Ragni]

Titici

Dal 1961, ogni bicicletta è il risultato di cura minuziosa, produzione di altissima qualità e tecnologie all’avanguardia. Il tutto realizzato con inconfondibile gusto italiano per lo stile. I telai e le biciclette Titici sono progettate e assemblate a mano nel Polo Titici di Asola, Mantova. [https://www.titici.com/it/]

I particolari del telaio gravel (modello Sterrato GRX LE) realizzato da Titici [foto di Mattia Ragni]

Shimano GRX Limited Edition

La serie di componenti GRX in edizione Limited è disponibile in tre opzioni di montaggio: trasmissione singola 1×11 velocità, trasmissione doppia 2×11 velocità, entrambe per manubri con piega da Strada/Gravel, e una terza opzione a trasmissione singola 1×11 velocità per manubri piatti tipo MTB/Urban.

Il gruppo gravel Shimano GRX Limited Edition con finiture in argento spazzolato

Il nuovo GRX Limited è disponibile esclusivamente come gruppo di componenti ed è acquistabile solo presso i brand sopra menzionati – Sarto, Stelbel, Titici – e relativi rivenditori.

Per maggiori informazioni sul gruppo Shimano GRX Limited Edition: https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/grx-limited.html