Milano, l'assessora perde le staffe per la ciclabile clandestina: "gesto pericoloso" - Bikeitalia.it

27 Luglio 2022

Continua da mesi il braccio di ferro a Milano tra il Comune e un gruppo anonimo di attivisti che in modo imperterrito continuano a dipingere una corsia ciclabile sul Ponte della Ghisolfa dove ogni giorno transitano oltre 1500 persone in bicicletta.

Dopo l’ennesima riga tracciata a terra in modo abusivo (e dopo una sequela di manifestazioni e di proposte ufficiali), l’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, decide di spendere qualche parola in proposito senza perdersi in giochi di parole.

Attraverso un posto pubblicato su Facebook e Instagram la Censi ha ammonito gli autori del gesto, definito “una bravata”, accusandoli di aver deturpato e imbrattato il suolo pubblico e di aver messo a repentaglio la vita di chi vi transito per poi definire “stupido” il gesto.

Sempre all’interno dello stesso post sostiene di aver realizzato decine di ciclabili (che a noi non risultano, però) e che prima o poi il Comune realizzerà anche questa.

Il post, come era lecito aspettarsi, ha innescato una vera e propria ondata di commenti di disapprovazione da parte delle comunità ciclistiche milanesi e tra queste, si è pronunciata anche la storica associazione locale FIAB Ciclobby che, sempre attraverso Facebook, ha fatto notare l’ovvio all’Assessora, ovvero:

“La ciclabile “clandestina” nata scorsa notte non fa che definire e restituire uno spazio che legittimamente dovrebbe essere destinato alla mobilità leggera/dolce/attiva a tutela della sicurezza di tutti i cittadini.

Se più di millecinquecento ciclisti attraversano il ponte della Ghisolfa ogni giorno e occupano già una parte della carreggiata, non sarà certo quella linea a mettere in pericolo ciclisti e automobilisti: il vero pericolo è l’assenza di interventi.”

A questo punto i toni si sono così tanto alzati tra l’amministratore e chi si batte per la messa in sicurezza di quel ponte che è difficile immaginare che dopo questa tirata di orecchi gli attivisti della Ghisolfa decideranno di rinunciare ai propri obiettivi e ai metodi di guerrilla.

Viene da pensare che forse più che rimproverare i cittadini che invocano con ogni modo possibile interventi per la propria sicurezza, l’Assessora dovrebbe strigliare il proprio ufficio tecnico che non è riuscito ancora a trovare una soluzione che in tutto il resto d’Europa sarebbe considerata finanche banale.