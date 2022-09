Catalogna: contro il caro energia pannelli solari e parcheggi bici negli uffici - Bikeitalia.it

7 Settembre 2022

In un documento inviato dalla Generalitat de Catalunya al ministero della Transizione Ecologica ci sono proposte operative contro il caro energia tra cui l’installazione di pannelli solari su tutti gli edifici pubblici e la realizzazione di parcheggi per biciclette destinati ai dipendenti pubblici.

Nel documento – anticipato dal quotidiano elDiario.es – il Dipartimento per l’Azione per il Clima, tra le altre misure, propone inoltre un servizio di biciclette condivise e la generalizzazione del telelavoro tra i dipendenti pubblici. In questo modo la Catalogna risponde alla necessità di risparmiare gas, in previsione di possibili tagli alle forniture da parte della Russia che stanno già avvenendo in questi giorni con la chiusura di Nord Stream 1 nel contesto delle tensioni per l’invasione dell’Ucraina.

La Catalogna chiede la creazione di una società energetica pubblica che dovrebbe poter “partecipare alle diverse attività del sistema elettrico, con particolare attenzione all’annullamento delle concessioni idroelettriche e alla rete di distribuzione che, insieme allo stoccaggio dell’energia, rappresenta la spina dorsale del passaggio a un modello distribuito e democratico”, come si legge nel documento.

Nell’ultimo punto la Generalitat de Catalunya chiede che la pubblica amministrazione sia di esempio per affrontare la crisi energetica attraverso azioni responsabili e concrete. In questo contesto si punta sulle biciclette come mezzo di trasporto da incoraggiare attraverso “l’implementazione in tutti gli edifici pubblici di parcheggi custoditi per le biciclette, sia dei dipendenti che dei visitatori”. Infine si sollecita il governo a promuovere l’attuazione del programma bike to work delle biciclette in condivisione a uso privato per gli spostamenti casa-lavoro grazie anche al parcheggio custodito per le bici in tutti gli edifici pubblici.