“Guida all’acquisto della tua bici da corsa”: terza edizione aggiornata

1 Febbraio 2023

Guida all’acquisto della tua prima bici da corsa: un ebook Bikeitalia completamente aggiornato, con tutte le novità del 2022 e 2023.

Nel 2014 noi di Bikeitalia, con il supporto tecnico del marchio storico di bici da corsa Wilier Triestina, abbiamo pubblicato l’ebook “Guida all’acquisto della tua prima bici da corsa”. Per seguire l’evoluzione tecnologica del mercato del mondo della bici da strada, nel 2018 abbiamo pubblicato la seconda revisione aggiornata dell’ebook. Ma oggi, a 5 anni dalla seconda edizione, l’ebook sentiva già il peso degli anni, per via dell’evoluzione così rapida del mondo della bici da corsa.

Per questo, sempre con in collaborazione con la casa di Rossano Veneto, abbiamo di nuovo aggiornato completamente i contenuti dell’ebook “Guida all’acquisto della tua prima bici da corsa”, che ora è stato “messo al passo” che le innovazioni del mercato in questa terza edizione 2023.

Un ebook completamente rivisto sia nei contenuti che nella grafica, che vuole essere una guida aggiornata sia per chi vuole avvicinarsi al mondo delle bici da corsa sia per chi ne ha già acquistata una e vuole fare un passo in più verso la competizione sportiva. Lo abbiamo aggiornato alle ultime innovazioni tecnologiche e abbiamo aggiunto anche la parte sulle e-road, sempre più presenti sul mercato e sempre più evolute a livello tecnologico. Inoltre abbiamo aggiornato la parte sui materiali, sulle trasmissioni (sempre in aggiornamento) e sui telai. L’ebook è uno strumento al pari con l’evoluzione della bicicletta da corsa e può diventare la bussola aggiornata e credibile per districarsi nel mondo delle offerte per le bici da corsa.

L’ebook è, come sempre, gratuito. Per averlo basta cliccare sul link sottostante, compilare il modulo online con la propria mail e si riceverà un link dal quale scaricare poi l’ebook in formato pdf.