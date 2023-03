Ebike per tutti i gusti: la nuova gamma delle bici ibride Canyon

9 Marzo 2023

Presentata la nuova gamma di bici ibride a pedalata assistita di Canyon: a poche settimane dall’inizio della primavera 2023 la casa tedesca rivela le novità nel segmento ebike, per venire incontro alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e interessato a utilizzare le due ruote a pedali come mezzo di trasporto quotidiano in città o come strumento di svago per visitare posti nuovi e macinare chilometri in sella. All’insegna della libertà, di uno stile di vita sano e della voglia di avventura.

Canyon e le sue bici ibride a pedalata assistita

Le biciclette ibride elettriche di Canyon sono di tre tipologie: City, Commuter e Touring. All’interno di queste categorie ci sono quattro modelli che svolgono la loro funzione per categoria e stile di guida.

Roadlite:ON CF 9 LTD

La Roadlite:ON CF 9 LTD è un modello che si colloca a cavallo tra le City e le Touring grazie alla sua velocità da bici da strada e alla sua agilità di guida. È dotata del cambio elettronico wireless SRAM Eagle AXS a 12 velocità, originariamente sviluppato per le bici da corsa: fluidità e precisione sono le sue caratteristiche. Dal punto di vista della visibilità e della sicurezza le luci sono un punto di forza del mezzo: il fanale anteriore ha un’intensa luminosità e quello posteriore a risposta rapida aumenta la luminosità quando si preme sui freni. Entrambe le luci sono integrate nel telaio.

Galleria di immagini della ebike Canyon Roadlite:ON

Commuter:ON 7

La Commuter:ON 7 è una compagna di viaggio quotidiana, utile per pedalare in città con la facilità grazie a una serie di caratteristiche. Parafanghi per non sporcarsi gli abiti, luci integrate e freni a disco idraulici Shimano garantiscono visibilità e frenate precise della sicurezza. Inoltre questa ebike ibrida da città, completa di accessori, ha un peso contenuto di soli 17 kg.

Canyon è uno dei primi marchi di biciclette ad aver introdotto il motore FAZUA Ride 60 sia nella Roadlite:ON CF 9 LTD che nella Commuter:ON 7. La batteria da 430 Wh e le 3 modalità preimpostate garantiscono non solo tutta la potenza necessaria ma anche una percezione di guida naturale. I ciclisti possono anche scaricare l’app FAZUA Remote fX per monitorare il livello della batteria, tenere traccia degli obiettivi di fitness o persino controllare le luci attraverso il proprio profilo personalizzato. Per vedere tutto questo mentre si pedala, basta montare lo smartphone sul supporto per smartphone SP Connect, collocato nel cockpit.

Pathlite:ON 9 LTD SUV

La Pathlite:ON 9 LTD SUV è la bici più avanzata della categoria Touring di Canyon, nata per l’avventura. La bici è equipaggiata con ogni tipo di optional e montata Bosch, la batteria da 750 Wh ha un’abbondante capacità di carica per avere una potenza costante e affidabile su tutti i tipi di terreno. E proprio sui terreni misti/sdrucciolevoli il sistema ABS (Anti-lock Braking System) di Bosch impedisce lo slittamento delle ruote anteriori e il sollevamento di quelle posteriori in caso di frenata improvvisa. Una tecnologia ingegnosa e utile al servizio della sicurezza del mezzo.

Galleria di immagini della ebike Canyon Pathlite:ON 9 LTD SUV

Precede:ON AL

La Precede:ON AL è la city ebike equipaggiata e funzionale, robusta e per trasportare carichi. Grazie al suo ingombro non eccessivo e al suo design minimalista questa bici a pedalata assistita offre la possibilità di andare ovunque in città. La trasmissione a cinghia Gates, a bassa manutenzione e di lunga durata, e il cambio al mozzo Enviolo eliminano le sostituzioni periodiche della catena e le macchie sui vestiti. Inoltre, il potente motore Bosch e la grande capacità della batteria rendono agile la pedalata in salita, anche con il portapacchi carico.

Ebike Canyon Precede:ON AL

Sia la Pathlite:ON 9 LTD SUV che la Precede:ON AL sono equipaggiate con motore Bosch. C’è anche un extra sul fronte sicurezza, la tecnologia antifurto: è sufficiente collegare la bicicletta con l’app eBike Flow e attivare l’eBike Lock. Lo smartphone funge da chiave digitale della bicicletta: il riconoscimento avviene automaticamente tramite Bluetooth, quindi il telefono può rimanere in tasca. E se la vostra bicicletta è la Pathlite:ON 9 LTD SUV, potete ottenere la localizzazione GPS sul display del Bosch Kiox 300 una volta collegato alla bicicletta.

La rinnovata gamma di bici ibride Canyon a pedalata assistita è disponibile esclusivamente sul sito www.canyon.com.

Bici ibride elettriche Canyon | Prezzi e taglie

La Roadlite:ON CF 9 LTD è disponibile nelle taglie S-XL a partire da 4.999 euro.

è disponibile nelle taglie S-XL a partire da 4.999 euro. La Commuter:ON 7 è disponibile in diverse taglie a seconda della scelta del telaio: tradizionale (M-XL) e mid-step (S-L). Entrambi le bici – nelle due differenti versioni di telaio – costano 3.299 euro.

è disponibile in diverse taglie a seconda della scelta del telaio: tradizionale (M-XL) e mid-step (S-L). Entrambi le bici – nelle due differenti versioni di telaio – costano 3.299 euro. La Pathlite:ON 9 è disponibile nelle taglie S-XL a partire da 4.999 euro.

è disponibile nelle taglie S-XL a partire da 4.999 euro. La Precede:ON AL, infine, è disponibile con telaio tradizionale (M-XL) e olandese (XS-L). Entrambe le versioni costano 4.999 euro.

Per maggiori informazioni: www.canyon.com