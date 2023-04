Un nuovo servizio di noleggio ebike per la mobilità aziendale

5 Aprile 2023

Un nuovo servizio di noleggio ebike per aziende, pensato per le esigenze di bike hotel, bike rental e adatto a ogni forma di mobilità professionale sostenibile in Italia, per spostare sia le persone che le merci. Si chiama Cambiobike la società parte di Cambiomarcia (Gruppo Unipol) nata proprio con questo ambizioso obiettivo.

Turismo su due ruote in sella a un’ebike

Il nuovo servizio Cambiobike PRO risponde in primis alle necessità del turismo, proponendo a tutti gli hotel e alle strutture ricettive italiane la possibilità di incrementare il proprio ventaglio di servizi. Il cicloturismo rappresenta infatti un’interessante opportunità di crescita e sviluppo del turismo italiano che ad oggi genera 33 milioni di presenze e un indotto di quasi 4 miliardi di euro (come certifica il Rapporto “Viaggiare con la bici 2023” redatto da Isnart e Legambiente, presentato al Forum del Cicloturismo di Bologna). Hotel, agriturismi, B&B, residence, club vacanze ma anche servizi di Bike Rent potranno quindi mettere a disposizione della propria clientela un parco ebike di alta gamma, con la sicurezza di un servizio all inclusive.

Noleggio ebike per aziende: il nuovo servizio Cambiobike PRO

Flotta ebike per diverse esigenze

Grazie a differenti tipologie di ebike e modelli disponibili, Cambiobike PRO si rivolge ad ogni tipo di struttura ricettiva. Dalle ciclabili nelle città d’arte, ai percorsi montani, passando per le ciclovie della campagna italiana, ogni percorso vede una flotta di ebike ideale selezionata all’interno del catalogo di Cambiobike PRO, composto da più di 70 modelli di 10 brand differenti, tutti in pronta consegna.

Soluzioni personalizzate

Anche le flotte aziendali si stanno adeguando all’evolversi dei tempi e alle più impellenti esigenze ambientali, spostandosi verso soluzioni più sostenibili. Cambiobike PRO offre un servizio personalizzato per tutte quelle realtà che vogliono mettere a disposizione dei propri dipendenti, per l’attività lavorativa o per il tempo libero, mezzi a basso impatto.

Nicola Giunchi, AD di Cambiomarcia

“L’ebike è un’occasione che si rivela estremamente vincente per molti business. Con un noleggio a breve e lungo termine e un investimento moderato, differenti settori possono cogliere una grande opportunità di sviluppo. Ampliando la propria offerta, attirando nuovi target e non solo, migliorando anche la propria carbon footprint”, commenta Nicola Giunchi, AD di Cambiomarcia.

Manutenzione a domicilio, protezione contro danni accidentali e furto, consulenza ad hoc

Cambiobike PRO è una soluzione completa che riduce al minimo l’onere gestionale a carico dell’azienda, con un servizio di assistenza tecnica sempre a disposizione e interventi tecnici a domicilio, una manutenzione ordinaria programmata e la tranquillità di una protezione dai danni accidentali e dal furto del mezzo. L’offerta comprende anche accessori essenziali, tra cui caschi e lucchetti e una consulenza personalizzata per l’avvio di un’attività di noleggio, inclusi contratti e materiale promozionale.

Con Cambiobike PRO si può iniziare a costruire la propria flotta aziendale anche da una sola ebike con noleggi da 3 a 24 mesi. Tra le prime realtà ad aver aderito a Cambiobike PRO vi è Gruppo UNA, catena alberghiera di proprietà del Gruppo Unipol S.p.A, attiva in Italia con oltre 5.600 camere in 51 hotel, resort e residence e da sempre molto attenta nel rendere l’esperienza dei propri clienti esclusiva.

