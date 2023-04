Velo-city 2023 Lipsia: gli eventi collegati al summit mondiale della ciclabilità

26 Aprile 2023

Lipsia si prepara ad accogliere il summit mondiale della ciclabilità: Velo-city 2023 animerà la città tedesca dal 9 al 12 maggio con un ricco programma di sessioni e oltre 350 relatori che affronteranno i principali temi legati alla bicicletta e tutto ciò che le gira intorno, partendo dal focus dell’edizione di quest’anno “Leading The Transition”.

Ai lavori di Velo-city 2023 di Lipsia si accompagneranno anche eventi mondani per dare agli ospiti la possibilità di fare conoscenza, scambiarsi i contatti e fare networking attraverso una serie di attività collaterali collegate al summit della ciclabilità, evento di punta organizzato da ECF (European Cyclists’ Federation).

Velo-city 2023 | Eventi | Il ricevimento serale di benvenuto

La città di Lipsia e la Leipziger Messe invitano tutti i partecipanti a Velo-city 2023 a un piacevole incontro presso il Centro Congressi di Lipsia. Oltre a bevande rinfrescanti e snack, gli ospiti avranno l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere tra di loro, condividere le idee e stabilire nuovi contatti grazie al comune interesse per la bicicletta. Il ricevimento serale di benvenuto sarà l’occasione ideale per conoscere e/o riprendere conoscenza con espositori, relatori e altri visitatori di Velo-city in un ambiente informale.

Quando: martedì · 9 maggio 2023 · 18:00–19:30 | Dove: Livello 0 · foyer · Centro Congressi Lipsia

La parata ciclistica LVZ

Velo-city 2023: tra gli eventi collegati al summit della ciclabilità c’è la parata in bici per le vie di Lipsia

La Velo-city bike parade di quest’anno attraverserà il centro di Lipsia. Il percorso circolare è lungo circa dieci chilometri e inizierà e finirà ad Augustusplatz. Oltre ai ciclisti presenti alla conferenza sulla ciclabilità, tutti i cittadini di Lipsia sono invitati a portare con sé le proprie famiglie, amici, parenti, colleghi di lavoro e compagni di studio e unirsi alla parata dei “Velo-citizens”. L’evento è aperto a chiunque voglia venire a pedalare, anche all’ultimo minuto. Non è necessario registrarsi in anticipo.

Quando: mercoledì · 10 maggio 2023 · h 18:00 | Dove: Augustusplatz · Lipsia

Velo-city 2023 | Eventi | LVZ-Fahrradfest (Festa della bicicletta)

Dal 10 al 12 maggio, la città di Lipsia e il media partner di Velo-city 2023 LVZ accoglieranno i visitatori in un evento di tre giorni ad Augustusplatz con attività, musica dal vivo e la grande parata di biciclette LVZ attraverso la città. L’evento LVZ riguarda il ciclismo, la mobilità elettrica e la trasformazione dei trasporti. Ci saranno anche numerose aree di attività, concerti, DJ ed eventi sul palco principale, oltre a deliziosi cibi e bevande e persino una discoteca di pattinaggio a rotelle. L’ingresso è gratuito per tutti e tre i giorni.

Quando: da mercoledì 10 a venerdì 12 maggio 2023 · h 15:00 – 22:00 | Dove: Augustusplatz · Lipsia

Velo-city 2023 | Eventi | Networking Dinner Party al Moritzbastei

La cena di networking Velo-city di quest’anno si svolgerà in un luogo storico sotterraneo nel cuore di Lipsia chiamato “Moritzbastei”. Il Moritzbastei è il centro culturale più famoso di Lipsia. Situato nel cuore della città, proprio accanto al Gewandhaus e all’Università, combina l’architettura storica con la vivacità e la varietà della scena culturale odierna. Originariamente costruito come parte delle fortificazioni della città nel XVI secolo, fu successivamente utilizzato sia come prigione che come rifugio antiaereo prima di essere infine trasformato in un centro culturale.

Oggi il Moritzbastei è un luogo popolare per concerti, spettacoli teatrali e altri eventi culturali e ospita anche diversi bar e ristoranti. La sua architettura unica con archi, soffitti a volta e un labirinto di corridoi e camere lo rende una meta imperdibile per tutti coloro che partecipano a Velo-city 2023 a Lipsia. L’atmosfera speciale di questo luogo storico e le impressionanti esibizioni musicali sono garantite per essere un’esperienza davvero memorabile.

Quando: giovedì · 11 maggio 2023 · h 19:00–23:00 | Dove: Moritzbastei · Kurt-Masur-Platz 1 · Lipsia

Come arrivare al Moritzbastei

Il Moritzbastei si trova nel centro della città, quindi è facilmente raggiungibile a piedi da qualsiasi hotel del centro o con i mezzi pubblici [consulta Google Maps]. Dalla stazione centrale di Lipsia, puoi prendere il tram numero 4, 7, 8 o 15 e scendere ad Augustusplatz, a pochi passi di distanza.

Come arrivare dal Centro Congressi di Lipsia: Il Moritzbastei si trova a poco più di 5 miglia dalla sede principale di Velo-city presso il Centro Congressi di Lipsia. Un’opzione è prendere il tram numero 16 in direzione Lößnig e scendere a Wilhelm-Leuschner-Platz. Da lì, è solo una breve passeggiata per il Moritzbastei. In alternativa è possibile anche salire in sella e pedalare lungo la pista ciclabile Velo-city 2023 Lipsia. Entrambe le opzioni richiedono un tempo di spostamento di 25 ai 30 minuti circa e offrono un modo facile e veloce per raggiungere il Moritzbastei.

Per maggiori informazioni sul programma e gli eventi consultare il sito ufficiale di Velo-city 2023