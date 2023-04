Il servizio sperimentale di noleggio cargo bike a Lione

28 Aprile 2023

Le cargo bike sono un mezzo utile in città per spostare carichi pesanti in modo ecologico. A Lione, grazie al servizio cargoVélov, i cittadini possono usufruire del noleggio di cargo bike a un prezzo davvero conveniente. Un modo intelligente per incentivare l’uso di questa modalità di trasporto in città.

Cargo bike a noleggio

Per la Francia non si tratta di una novità assoluta, ma per Lione sì: questa di marzo 2023 rappresenta sicuramente la novità dell’anno sul fronte della ciclologistica. Le cargo bike vengono parcheggiate in apposite aree dedicate. L’utente che le prende per utilizzarle deve riconsegnarle nello stesso punto di prelievo: questo consente di controllare meglio il flusso dei veicoli (che naturalmente, visto il loro ingombro, non possono essere spostati facilmente come le bici e i monopattini a noleggio tradizionali).

Un servizio sperimentale

Come afferma Bruno Bernard, presidente ecologista di Greater Lyon Metropolis e di SYTRAL, l’ente della mobilità dei territori di Lione: “Questo servizio è sperimentale. A differenza del Vélo’v, il Vélo’v cargo, che è parcheggiato in uno spazio riservato senza un punto di attacco, deve essere prelevato e posato nello stesso posto”. Al momento in tutta Lione sono disponibili soltanto 20 cargo bike cargoVélov.

Come funziona e quanto costa

La cargo bike può essere noleggiata direttamente tramite l’applicazione per smartphone Vélo’v. Sarà necessario creare un account Cargoroo (società olandese con cui Lione ha collaborato per lanciare il servizio). Per quanto riguarda i prezzi, è molto conveniente. Le bici da carico possono essere noleggiate per 8 centesimi di euro al minuto. Il noleggio delle cargo bike è possibile solo dalle 7:00 alle 22:00.

Investimenti nella mobilità ciclabile

Il Comune di Lione continua dunque a investire nella mobilità ciclabile. In particolare, aveva schierato Free Vélov. Un servizio di noleggio gratuito di biciclette riciclate per gli studenti a Lione. Per aprire questo servizio cargoVélov, Lione si è affidata a una società olandese, Cargoroo. La giovane start-up, che ha recentemente raccolto 10 milioni di euro, offre i suoi servizi di cargo bike (in free floating) nei Paesi Bassi (Utrecht, Nijmegen, Eindhoven…), in Inghilterra (Manchester) e in Germania (Berlino). Lione è la prima città francese ad aderire al progetto.

[L’articolo originale completo, da cui è tratta questa sintesi rielaborata e tradotta, è stato pubblicato in francese sul sito Weelz!]

