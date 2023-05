L’Aia: tariffe fino a 50 euro per parcheggiare l’auto 10 minuti

12 Maggio 2023

Il Comune de L’Aia, nel Regno dei Paesi Bassi, ha deciso di adottare una politica di disincentivazione all’uso dell’auto nel centro città e nelle zone costiere, attraverso l’aumento delle tariffe di parcheggio. A partire dal mese di maggio 2023, parcheggiare l’auto per 10 minuti in alcune zone del centro e della zona costiera di Scheveningen potrebbe costare fino a 50 euro.

Fino a 50 euro per parcheggiare l’auto 10 minuti

Secondo le autorità locali, l’obiettivo della nuova politica è quello di promuovere mezzi di trasporto più sostenibili, come la bicicletta e i mezzi pubblici. In particolare, la città sta investendo in nuove piste ciclabili e in un miglioramento del servizio di trasporto pubblico, per offrire alternative più efficienti ed ecologiche.

Il parcheggio in centro a L’Aia e sulla sua località costiera Scheveningen diventa dunque sempre più costoso. Nel centro della città, il prezzo per parcheggiare l’auto per 10 minuti può raggiungere addirittura i 50 euro.

Mappa dei parcheggi a L’Aia (fonte: https://www.denhaag.nl)

Tariffe variabili per disincentivare l’auto

Il Comune ha introdotto delle tariffe variabili in base al momento della giornata e alla posizione del parcheggio. In alcune zone, come nel centro e a Scheveningen, il costo è estremamente elevato. In queste aree, i visitatori devono pagare 5 euro per i primi 15 minuti di parcheggio. Il prezzo sale poi a 7,50 euro per la seconda mezz’ora. Ma, in alcuni casi, si arriva a 50 euro per soli 10 minuti di parcheggio.

La decisione di aumentare le tariffe di parcheggio ha suscitato numerose polemiche tra gli automobilisti e i residenti, che lamentano il costo eccessivo del parcheggio e la mancanza di alternative pratiche ed economiche. Secondo alcuni, inoltre, la politica di disincentivazione delle auto potrebbe avere effetti negativi sulla vivibilità della città, a causa dell’aumento del traffico e della congestione stradale nelle zone limitrofe.

Una misura per incentivare la mobilità sostenibile

Nonostante le critiche, il Comune de L’Aia si è detto pronto a sostenere la nuova politica di mobilità sostenibile, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative come il car sharing e l’uso di veicoli elettrici. Tuttavia, sarà necessario un cambiamento di mentalità da parte dei cittadini, che dovranno abbandonare l’idea che l’auto sia l’unica soluzione per muoversi in città.

Come sottolinea anche Il Post, la decisione di aumentare le tariffe di parcheggio fa parte di una politica più ampia di promozione della mobilità sostenibile a L’Aia: la città sta infatti investendo anche in nuove stazioni di bike sharing elettriche, che consentono di noleggiare biciclette ed ebike in modo facile e conveniente, e sta lavorando per migliorare la connessione tra il centro città e la costa, al fine di incentivare ulteriormente l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Nuovo sistema di controllo del traffico

Inoltre l’aumento delle tariffe di parcheggio non è l’unica misura adottata dal Comune de L’Aia per promuovere la mobilità sostenibile. La città ha infatti recentemente lanciato un programma di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e ha introdotto un nuovo sistema di controllo del traffico, che prevede l’utilizzo di telecamere e sensori per regolare il flusso delle auto e migliorarne la fluidità.

