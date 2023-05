Cargo Bike Day: scopri le potenzialità delle biciclette da carico a Padova

17 Maggio 2023

Il Cargo Bike Day è un evento organizzato dall’Eroica Caffè di Padova che si terrà il 20 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 15: una manifestazione organizzata per promuovere la mobilità urbana sostenibile e in particolare le cargo bike, biciclette da carico progettate per il trasporto di merci e persone.

Cargo Bike Day

L’evento si svolgerà in collaborazione con la filiale italiana di Riese & Müller – brand tedesco specializzato nella produzione di cargo bike – e con il negozio padovano Scavezzon Biciclette. Durante la giornata, sarà possibile provare e conoscere meglio i vari modelli di cargo bike disponibili sul mercato. Un’opportunità per le persone che stanno cercando una cargo bike ma che non sanno quale modello scegliere.

Test delle cargo bike

Il Cargo Bike Day di Padova offre la possibilità di testare diverse biciclette e di scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze. Sarà possibile toccare con mano i vari modelli di cargo bike di Riese & Müller e di Tern, apprendendone le caratteristiche e le prestazioni.

La manifestazione rappresenta anche un’opportunità per imparare di più sulla mobilità urbana sostenibile e sul ruolo delle cargo bike in questo contesto. Durante l’evento, si parlerà di come queste biciclette stiano rivoluzionando la mobilità urbana; e anche di come possano contribuire a migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità delle città.

L’Eroica Caffè di Padova

Per tutti i partecipanti, l’Eroica Caffè offrirà un caffè gratuito. Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile contattare l’Eroica Caffè di Padova all’indirizzo e-mail [email protected].

Il Cargo Bike Day è un’occasione unica per scoprire le potenzialità delle cargo bike e per fare un passo verso una mobilità urbana sostenibile e responsabile.