Omar Di Felice vince la Trans America Bike Race 2023

23 Giugno 2023

L’ultraciclista italiano Omar Di Felice ha vinto la nona edizione della Trans America Bike Race 2023, una delle manifestazioni più sfidanti nel panorama dell’ultracycling. Il percorso di gara attraversa gli Stati Uniti da costa a costa – con partenza da Astoria (Oregon) e arrivo a Yorktown (Virginia) – e si svolge senza alcuna forma di assistenza per i partecipanti: Omar, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e determinazione, ha coperto il tragitto di quasi 7.000 chilometri tagliando il traguardo per primo.

La Trans America Bike Race

La Trans America Bike Race è una sfida unica nel suo genere, in cui i partecipanti devono ottimizzare ogni minuto, calcolando attentamente il tempo dedicato al sonno, ai pasti e alla pedalata. Omar Di Felice è riuscito a imporsi in questa competizione ai limiti dell’umano, completando l’intero percorso in 18 giorni, 10 ore e 10 minuti. Si tratta della prima vittoria di un italiano nella competizione.

L’ultraciclista italiano ha guidato la gara per gran parte del tempo, superando avversari come il canadese Henry Do e il polacco Pawel Pulawski. Di Felice ha dato davvero tutto e la sua determinazione lo ha portato a pedalare anche per 24 ore di fila facendogli prendere l’ultimo traghetto notturno che lo avrebbe portato nel Kentucky, garantendogli un prezioso vantaggio.

Dopo aver accumulato un solido vantaggio, Di Felice ha gestito la sua posizione di testa, affrontando la sfida mentale di trovare le motivazioni per continuare a macinare chilometri. Nonostante una fase difficile in Virginia, con temperature rigide, l’atleta romano è riuscito a recuperare e riprendere il suo ritmo, conquistando il primo posto finale.

La Trans America Bike Race 2023 è stata un’impresa epica per Omar Di Felice, che già nel 2019 aveva ottenuto un riconoscimento salendo sul terzo gradino del podio con un tempo totale di 20 giorni e 8 ore. Questa volta, il ciclista italiano ha superato se stesso, diventando il primo italiano a vincere la gara. Alla vigilia della partenza, illustrando il percorso che lo attendeva, aveva promesso di migliorarsi e ci è riuscito.

Con questa vittoria Omar Di Felice, che il 21 luglio prossimo compirà 42 anni, ha scritto una pagina di storia nell’ultracycling italiano imponendosi nella Trans America Bike Race 2023.