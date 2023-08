Pedalate in Faccia | TIR contromano e limiti di velocità in autostrada: il racconto di Stefano Boeri

“Ho schivato un TIR che correva contromano. Io e la mia famiglia potevamo morire … ”. Così l’articolo pubblicato in prima pagina sul Corriere della Sera del 7 Agosto (online qui) circa il gravissimo pericolo corso dall’architetto Stefano Boeri qualche giorno prima sull’autostrada Genova-Milano.

Un TIR in autostrada (immagine di repertorio)

L’articolo all’interno del quotidiano continua riportando, spero erroneamente, alcune sue dichiarazioni nelle quali spiega che stava viaggiando in corsia di sorpasso “… a 140 km/h” lungo una tratta “…molto trafficata” in quel giorno di esodo; aggiungendo anche che a bordo trasportava suo figlio, con la compagna incinta, e suo nipote di due anni e mezzo.

Ora proviamo a togliere da questa bruttissima storia il TIR contromano e accettiamo l’ipotesi che il giornalista non abbia travisato: resta un automobilista che viaggia con figlio, nuora e nipotino oltre i limiti di velocità consentiti in presenza di traffico elevato, pensando che sia tanto normale da raccontarlo in una intervista.

Anche così non mi sentirei tranquillo.