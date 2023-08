Chiude All-City Cycles, marchio iconico delle biciclette in acciaio

Il marchio All-City Cycles ha rappresentato un’icona di qualità e stile, soprattutto nel settore delle biciclette in acciaio e l’annuncio della sua chiusura nei prossimi anni ha colto di sorpresa molti appassionati. Che cosa ha portato a questa decisione? Ecco le ragioni dietro la chiusura del marchio e il contesto in cui è maturata.

All-City Cycles, modello Cosmic Stallion (credits)

All-City Cycles

In un settore sempre più popolato da telai in carbonio All-City Cycles ha mantenuto la sua mission per proporre biciclette in acciaio di alta qualità realizzate a Taiwan, riuscendo a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. Il marchio è stato un punto di riferimento per le personalizzazioni delle bici in acciaio, guadagnandosi una solida reputazione nel settore e sul proprio sito esplicitano il concetto scrivendo: “Miriamo a costruire biciclette eccezionalmente veloci e divertenti, eleganti nel design, impeccabili nelle prestazioni e bellissime”.

L’annuncio della chiusura

Il team editoriale di The Radavist ha recentemente riportato l’annuncio della chiusura di All-City Cycles, una notizia rilevante soprattutto per il settore delle biciclette in acciaio fatte a mano. Secondo le informazioni fornite da fonti vicine al marchio, la decisione è stata influenzata principalmente da bassi numeri di vendita. Questa rivelazione è arrivata come un duro colpo per coloro che erano affezionati al marchio e alla sua dedizione per la qualità artigianale. Questa la comunicazione che il distributore QBP – che distribuisce anche i marchi Salsa e Surly – annuncia ai rivenditori autorizzati la prossima chiusura del marchio All-City Cycles:

“Cari rivenditori autorizzati All-City,

come partner di valore, è importante che conosciate i piani a lungo termine di QBP per All-City Cycles. Nel corso dell’anno a venire, inizieremo a ridimensionare il marchio All-City Cycles, senza sviluppo di nuovi prodotti oltre l’anno del modello 2024. Il marchio sarà infine ritirato tra qualche anno.

Nel frattempo, All-City rimane un’importante opportunità per la vostra attività. Nuovi inventari delle emozionanti biciclette All-City continueranno ad entrare sul mercato fino all’anno solare 2024, compresi nuovi modelli e varianti di colore. QBP continuerà a servire i rivenditori e i consumatori con parti di ricambio e a supportare le garanzie dei prodotti attraverso il nostro attuale programma di garanzia.

Sebbene il marchio All-City terminerà alla fine di alcuni anni, QBP continuerà a crescere e a supportare i nostri altri marchi di biciclette di proprietà, Salsa Cycles e Surly Bikes, oltre al nostro marchio distribuito Benno Bikes. Aspettatevi nuovi e affascinanti prodotti in arrivo da questi marchi, con programmi di vendita che offrono flessibilità e margini favorevoli”.

L’evoluzione e i fattori del mercato

La principale ragione dietro la chiusura sembra essere la diminuzione delle vendite. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’evoluzione dei gusti dei consumatori, la crescente concorrenza nel mercato delle biciclette e l’emergere di nuove tecnologie e materiali. Nonostante la solida reputazione di All-City Cycles, la sfida di adattarsi a un panorama in continua evoluzione potrebbe aver contribuito alla sua scomparsa.

In conclusione

La chiusura di All-City Cycles induce anche a una riflessione: oggi, alla luce dei rapidi cambiamenti del mercato, la principale sfida soprattutto per i marchi di bici di nicchia è quella di rimanere rilevanti per non scomparire dall’interesse dei consumatori e poi, di conseguenza, dai listini. D’altra parte l’industria della bici guarda sempre al futuro, cercando di adattarsi ai cambiamenti e alle sfide tecnologiche e dei materiali che si presentano lungo la strada tra tradizione e innovazione.