Napoli Obliqua 2023: evento cicloturistico alla scoperta di tesori nascosti

Con l’80% dei partecipanti provenienti da altre regioni, l’evento Napoli Obliqua 2023 di domenica 15 ottobre si conferma come manifestazione di importanza nazionale nel panorama degli eventi cicloturistici in Campania. Questo evento offre l’opportunità di esplorare le strade più insolite e nascoste della città, ammirare le sue bellezze storico-culturali e paesaggistiche, e sfidarsi in una prova sportiva che, sebbene non competitiva, trasforma la fatica in una conquista personale.

Napoli Obliqua 2023: partenza dalla Mostra d’Oltremare

La partenza è fissata alle 7:30 presso la Mostra d’Oltremare. Ci sono due itinerari tra cui scegliere: il primo, il più lungo, copre circa 70 km in un percorso ad anello con un dislivello positivo di oltre 1000 metri. Il secondo è più corto, circa 40 km, ma presenta comunque un dislivello positivo di 600 metri. Entrambi gli itinerari iniziano e terminano nello stesso luogo.

Luca Simeone: “Orgogliosi del tutto esaurito”

Luca Simeone, Direttore del Napoli Bike Festival, ha dichiarato: “Con questo evento, chiudiamo il calendario degli appuntamenti del 2023 del nostro Festival. Siamo orgogliosi del tutto esaurito, che conferma l’attrattività di una Napoli turistica orientata alla sostenibilità. Tuttavia, ci dispiace non poter offrire ai 250 ciclisti (un centinaio in più della carovana del Giro d’Italia), ai cittadini e ai turisti lo spettacolo di una domenica a piedi, un provvedimento che non è stato preso in considerazione dal Comune di Napoli, nonostante la nostra richiesta”.

Un progetto di valorizzazione e sostenibilità

La Napoli Obliqua 2023 è un ampio progetto di valorizzazione e attrazione della città in chiave sostenibile, con l’obiettivo di diventare la ciclovia urbana più estesa in ambito metropolitano. Negli anni sono stati mappati oltre 150 km di percorsi, suddivisi in tre anelli: quello classico attraversa il centro città Patrimonio Unesco, mentre gli altri due si estendono nelle aree del Parco delle Colline Metropolitane e del Parco dei Campi Flegrei (maggiori informazioni sul sito www.napoliobliqua.it).

Aree verdi e borghi pittoreschi

In questa edizione, la Napoli Obliqua 2023 attraverserà il terzo anello, l’area Flegrea, ricca di laghi, vulcani, mare, terme, arte, cultura e natura. Questa è la novità di quest’anno, con un percorso inedito che attraversa aree verdi e boschive straordinarie e passa per i pittoreschi borghi dell’area flegrea.

La prima tappa conduce attraverso il centro della città, in un’inedita prospettiva obliqua, per arrivare al primo punto di ristoro nel cuore del Rione Sanità. Si riparte in direzione ovest, passando per i Quartieri Spagnoli e Posillipo, prima di puntare direttamente al Cratere degli Astroni. Da qui, dal punto più alto, si può ammirare lo spettacolo dei laghi flegrei nei comuni di Pozzuoli e Bacoli, la splendida linea di costa, i castelli e i boschi di macchia mediterranea da attraversare.

Visitare la città da nuove prospettive

Questo itinerario si presta perfettamente per essere esplorato in mountain bike, permettendo di affrontare terreni sconnessi e salite impegnative. Napoli si mostra da “prospettive in continua evoluzione”, immergendo i partecipanti nei profumi e nei sapori delle cucine locali intenti a preparare i piatti della domenica. Questo viaggio diventa anche un’esperienza etnografica, consentendo in poche ore di ottenere una panoramica completa della città e dell’area metropolitana, con passaggi insoliti che solo la bicicletta può far apprezzare.

Napoli Obliqua è un evento promosso dall’Asd Napoli Pedala, con il patrocinio del Comune di Napoli, dei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, dell’Ente Parco delle Colline Metropolitane di Napoli, e con il supporto dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport.

Per maggiori informazioni sulla Napoli Obliqua 2023 visitare il sito web dell’evento