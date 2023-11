Canyon Lux Trail: la nuova bici da cross country per spingersi oltre

Canyon presenta la nuova versione della Lux Trail, una bici da cross country completamente riprogettata per affrontare percorsi impegnativi e spingersi oltre i propri limiti.

Un nuovo concetto di XC

La Lux Trail è il risultato di una profonda rielaborazione del concetto di bici da cross country. L’obiettivo era creare una bicicletta in grado di offrire prestazioni eccezionali su terreni difficili e tecnici, mantenendo al contempo la versatilità richiesta per le lunghe distanze.

“La velocità è il cuore della Lux Trail e ora i ciclisti hanno la possibilità di pedalare a lungo e di avere la fiducia necessaria per superare i propri limiti anche su percorsi difficili e tecnici. Velocità massima sulle lunghe distanze”, si legge nella scheda di presentazione della nuova bici ad alte prestazione per l’XC della casa di Coblenza.

Design ottimizzato e qualità dei materiali

Il telaio della Lux Trail è costruito con l’uso di materiali di alta qualità, come il carbonio, che garantiscono leggerezza e resistenza. Il nuovo telaio CFR in taglia M pesa 1.996 g, mentre il telaio CF pesa 2.164 g. Questa attenzione ai dettagli nella costruzione del telaio assicura una base solida per l’intera bici.

“La costruzione dei telai CFR vede sottili strati di carbonio sapientemente lavorati, stratificati strategicamente per offrire un sostegno robusto dove serve e per ottenere un’impressionante riduzione di peso altrove. Questi sono i telai con cui i nostri atleti gareggiano ai vertici dello sport. I modelli CF sono orientati agli amatori e offrono l’essenza dei telai CFR in un pacchetto più accessibile”, si precisa nella scheda di presentazione.

Geometria per migliorare le prestazioni

La geometria della Lux Trail è stata progettata per massimizzare l’efficienza e la comodità durante la guida. L’angolo del tubo sella di 76° consente ai ciclisti di affrontare salite impegnative, mentre l’angolo di sterzo di 67° offre controllo nelle discese ripide.

Sospensioni migliorate

La Lux Trail è dotata di una sospensione a perno singolo completamente ridisegnata che offre sensibilità ai piccoli urti, migliorando l’esperienza di guida. Il controllo delle sospensioni è nelle mani del ciclista, grazie al comando montato sul manubrio che permette di passare tra le modalità Open, Pedal e Locked.

Accessori integrati

Per affrontare le esigenze dei corridori, la Lux Trail è dotata di un kit di riparazione integrato, con un minitool nella parte inferiore del telaio e una bombola di CO2. Inoltre, il telaio può ospitare una Canyon LOAD Pouch, una borsa opzionale per riparazioni più estese. La bici è progettata per contenere due borracce sul telaio, eliminando la necessità di zaini durante le lunghe uscite.

Configurazioni disponibili e prezzi

La Lux Trail è disponibile in sei modelli, di cui due CFR e quattro CF, ciascuno con caratteristiche e componenti specifici. Questa gamma diversificata consente ai ciclisti di trovare la bici che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Due modelli CFR

Canyon Lux Trail CFR LTD

Forcella: RockShox SID Ultimate

Ammortizzatore: RockShox SIDLuxe Ultimate 3-Pos RMT

Trasmissione: SRAM XX AXS Eagle

Freni: SRAM Level Ultimate Stealth

Ruote: DT Swiss XRC1200

Peso (Taglia Medium): 11.66 kg

Prezzo: 8.499 euro

Canyon Lux Trail CFR

Forcella: FOX 34 SC Factory

Ammortizzatore: FOX Float SL Factory 3-Pos RMT

Trasmissione: Shimano XTR

Freni: Shimano XTR

Pneumatici: Schwalbe Wicked Will (anteriore) e Racing Ralph (posteriore)

Peso (Taglia Medium): 11.25 kg

Prezzo: 6.999 euro

Quattro modelli CF

Canyon Lux Trail CF 9

Forcella: RockShox SID Select+

Ammortizzatore: RockShox SIDLuxe Select+ 3-Pos RMT

Trasmissione: SRAM GX AXS Eagle

Freni: SRAM Level Silver Stealth

Ruote: DT Swiss XRC1501

Peso (Taglia Medium): 12.45 kg

Prezzo: 5.699 euro

Canyon Lux Trail CF 8

Forcella: FOX 34 SC Performance Elite

Ammortizzatore: FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT

Trasmissione: Shimano XT

Freni: Shimano XT

Pneumatici: Schwalbe Wicked Will (anteriore) e Racing Ralph (posteriore)

Peso (Taglia Medium): 12.48 kg

Prezzo: 4.699 euro

Canyon Lux Trail CF 7

Forcella: FOX 34 SC Performance

Ammortizzatore: FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT

Trasmissione: Shimano SLX

Freni: Shimano SLX

Pneumatici: Schwalbe Wicked Will (anteriore) e Racing Ralph (posteriore)

Peso (Taglia Medium): 12.9 kg

Prezzo: 4.699 euro

Canyon Lux Trail CF 6

Forcella: FOX 34 SC Performance

Ammortizzatore: FOX Float SL Performance Elite 3-Pos RMT

Trasmissione: Shimano Deore

Freni: Shimano Deore

Pneumatici: Schwalbe Wicked Will (anteriore) e Racing Ralph (posteriore)

Peso (Taglia Medium): 13.1 kg

Prezzo: 3.299 euro

La Lux Trail è ora disponibile sul sito ufficiale di Canyon, offrendo una gamma di opzioni per i ciclisti appassionati alla ricerca di prestazioni di alto livello.

Per maggiori informazioni sulla Canyon Lux Trail visitare il sito www.canyon.com