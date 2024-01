Sanremo: nuovi punti di noleggio bici lungo la ciclabile Riviera dei Fiori

Sanremo si prepara a migliorare i servizi di noleggio bici lungo la sua pista ciclabile, un’importante infrastruttura per la mobilità sostenibile nella città. La giunta comunale sanremese ha recentemente accolto una proposta presentata da un privato nel marzo del 2023, suggerendo la necessità di un “servizio più strutturato e organizzato rispetto all’attuale”.

Sanremo, noleggio bici: la situazione attuale

Attualmente, i punti di noleggio biciclette lungo la pista ciclabile Riviera dei Fiori sono caratterizzati da strutture provvisorie in metallo e tela: manufatti che mostrano segni evidenti di usura e degrado. La delibera di giunta, del 29 dicembre scorso, ha fornito una descrizione delle condizioni attuali, sottolineando la necessità di un intervento urgente per migliorare l’aspetto e le funzionalità di questi punti di noleggio.

Sanremo, noleggio bici: rendering della nuova soluzione proposta da “Riviera Bike Rental”

La riqualificazione proposta da “Riviera Bike Rental”

La proposta, presentata dalla società “Riviera Bike Rental” di Paolo Piccone, suggerisce una completa riqualificazione architettonica e urbana dei siti di noleggio. La nuova visione prevede una struttura più organizzata rispetto al sistema attuale, che è descritto come “basato su iniziativa privata disaggregata”. Attualmente, i punti di noleggio sono sorti in modo spontaneo, caratterizzati da strutture precarie su aree concesse in regime di occupazione suolo.

La “Riviera Bike Rental” propone la realizzazione di nuovi manufatti sostanzialmente modulari, strutturati in modo prefabbricato, che rimarranno tipologicamente dei chioschi ma facilmente smontabili.

Questo intervento non solo migliorerà l’aspetto estetico dei siti, ma mira anche a migliorarne la funzionalità e a garantire una maggiore sostenibilità ambientale. Inoltre, è previsto un canone a favore del Comune, contribuendo così al finanziamento dell’iniziativa.

Sanremo noleggio bici: rendering della nuova soluzione proposta da “Riviera Bike Rental”

Via libera al proseguimento dell’istruttoria

Dopo la presentazione della proposta, l’amministrazione ha invitato il promotore a rivalutare la pianificazione dei siti per massimizzare i benefici e ridurre gli ingombri volumetrici, tenendo conto dell’architettura della città. Richiesta anche un’analisi sulla sostenibilità del progetto, gli obiettivi d’investimento, la progettazione di opere pubbliche nelle aree circostanti e il rispetto della normativa vigente.

Via libera della giunta al proseguimento dell’istruttoria per verificare l’interesse pubblico della proposta, autorizzando il servizio incaricato a richiedere eventuali aggiornamenti progettuali e individuare un professionista qualificato per la verifica del PEF nelle diverse fasi della procedura.