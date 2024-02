Bologna Città 30: a gennaio record di passaggi bici sui viali

A Bologna gennaio è stato un mese record per le biciclette, senza precedenti. I dati relativi ai contabiciclette di Bologna confermano un aumento significativo dell’utilizzo delle due ruote rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le due postazioni principali, sulla Tangenziale delle Bici e sulla ciclabile di via Sabotino, hanno rivelato numeri sorprendenti, con un incremento del 27% e del 20% rispettivamente rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Bologna: a gennaio 2024 record passaggi bici sui viali, come certificano i contabici

Il messaggio della Consulta della Bicicletta di Bologna

“Se avete pensato anche voi che non si sono mai viste tante bici in circolazione come quest’inverno, non è un’impressione: gennaio si è chiuso con dati record sui contabiciclette di Bologna. Non sono mai state rilevate così tante persone in bicicletta nel mese di gennaio”, scrive la Consulta della Bicicletta di Bologna su Facebook per sottolineare il fatto.

Questi i dati delle due postazioni storiche, sulla tangenziale Bici (all’altezza del totem contabici di Porta San Vitale) e sulla ciclabile di via Sabotino (dove non c’è nessun totem, ma il contatore è regolarmente in funzione da anni):

Numeri da record

64.500 transiti sulla Tangenziale Bici (+27% sul gennaio 2023, +31% sulla media di gennaio degli ultimi cinque anni);

(+27% sul gennaio 2023, +31% sulla media di gennaio degli ultimi cinque anni); 62.800 transiti in Sabotino (+20% sul gennaio 2023, +28% sulla media di gennaio degli ultimi cinque anni).

In conclusione, un augurio da parte della Consulta: “Se il buongiorno si vede dal mattino, non vediamo l’ora di vedere che cosa ci riserveranno i prossimi mesi. Per intanto, grazie a chi pedala tutti i giorni, grazie a chi pedala ogni tanto, e grazie a chi pedalerà per la prima volta nel 2024!”.