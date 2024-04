Appia Week 2024: ciclostaffetta nella Storia lungo la Regina Viarum

L’Appia Week 2024 sarà un’esperienza in bici che attraverserà il cuore dell’Italia, dal Lazio alla Puglia, toccando Campania e Basilicata lungo il suo percorso. Dal 10 al 16 giugno, si apriranno le porte ai luoghi più emblematici lungo la Regina Viarum, offrendo una vasta gamma di eventi culturali. Un viaggio nel tempo attraverso lo spazio, per una settimana indimenticabile di cultura, storia e bellezza lungo la strada più affascinante del mondo. Un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella bellezza di queste terre, celebrando insieme la straordinaria eredità culturale che esse rappresentano.

Pedalata a tappe nella Storia

Nella prima edizione del 2023 la ciclostaffetta ha registrato una straordinaria partecipazione da parte dei comuni lungo il percorso dell’Appia Antica. Grazie al prezioso sostegno delle amministrazioni locali, delle pro loco e delle associazioni vivaci del territorio, è stato possibile offrire una ricca selezione di eventi culturali.

Saperi e sapori locali

L’Appia Week non è solo un festival, ma un catalizzatore di energia e impegno, alimentato dalla collaborazione di numerose realtà associative nazionali e locali. Con oltre 100 appuntamenti lungo l’intero percorso, dai tour guidati alla musica, dagli spettacoli alle escursioni culturali e alle degustazioni di prodotti tipici, si vuole celebrare l’eredità millenaria dell’Appia Antica e a promuovere una visione rinnovata del territorio e dei suoi tesori.

La partenza dell’Appia Week 2023 da Roma (Arco di Druso, Porta San Sebastiano)

Visite guidate e aperture straordinarie

Le proposte dell’edizione 2024 offrono un’esperienza coinvolgente per tutti i gusti e tutte le età. Sono previste infatti aperture straordinarie di monumenti e siti archeologici, visite guidate per scoprire i tesori nascosti lungo l’Appia Antica. E appassionanti ricostruzioni storiche pensate per i più piccoli. Gli amanti della natura potranno partecipare a escursioni a piedi e in bicicletta lungo la Regina Viarum strada, mentre mostre e spettacoli di danza e musica daranno vita alle tradizioni e alla vivace cultura delle terre attraversate.

L’Appia Antica come filo conduttore

Le dimostrazioni artigianali faranno scoprire antiche tecniche e mestieri tramandati nel tempo; le degustazioni enogastronomiche offriranno l’opportunità di deliziarsi con sapori autentici della gastronomia locale. Quest’evento sarà organizzato a livello locale dalle singole amministrazioni, contribuendo con la propria unicità e peculiarità, mantenendo sempre un filo conduttore che unisce le diverse località attraverso la staffetta cicloturistica e la sperimentale pedostaffetta, simboli di condivisione e cooperazione lungo il percorso della Via Appia.

Alla scoperta della Regina Viarum

L’Appia Week 2024 si integra perfettamente nel quadro del progetto MIBACT Appia Regina Viarum, focalizzato sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale lungo l’antico tracciato romano. L’evento, sponsorizzato dal pastificio e biscottificio Divella, si propone di promuovere la conservazione del paesaggio, la trasmissione della memoria storica e una visione sostenibile del turismo, coinvolgendo attivamente le comunità locali che abitano lungo l’Appia Antica.

Per maggiori informazioni: www.appiaweek.it