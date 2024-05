La ciclabile più lunga del mondo è quasi pronta: the Great American Rail Trail

La Grande Americana, the Great American Rail Trail, è il progetto di Rails to Trails Conservancy per la creazione di un percorso ciclabile a livello nazionale, che si estende per circa 6000 km attraverso 12 Stati tra Washington, D.C., e lo Stato di Washington.

L’America è famosa per le sue strade infinite, per i panorami mozzafiato che si aprono davanti a chiunque viaggia per i suoi vasti territori. Tuttavia, c’è un nuovo modo di esplorare il paese che sta guadagnando popolarità: The Great American Rail Trail.

Un progetto iconico del Conservatorio Rails to Trails, l’organizzazione di sentieri più grande della nazione, con una comunità di base di oltre un milione di persone dedite a collegare persone e comunità attraverso una rete nazionale di sentieri pubblici, molti dei quali ricavati da ex linee ferroviarie. La “Grande Americana” è il progetto più ambizioso nel suo portfolio di TrailNation – l’iniziativa dell’organizzazione per incoraggiare la rapida replicazione di reti regionali di piste ciclabili in tutto il paese.

Ma cos’è esattamente La Grande Americana – The Great American Rail-Trail?

È una rete di sentieri che attraversa gli Stati Uniti, collegando città, comunità e paesaggi in un unico, immenso percorso ciclabile. Si tratta di una visione audace per il futuro delle infrastrutture ciclabili del paese. Un progetto che mira a fornire un’alternativa sicura, sostenibile e piacevole ai mezzi di trasporto tradizionali.

Fin dalla sua concezione, The Great American Rail Trail ha catturato l’immaginazione degli appassionati di bicicletta e degli amanti della natura di tutto il paese. Con la sua vastità e la sua promessa di avventure inesplorate, la “Grande Americana” ha già suscitato un entusiasmo travolgente tra coloro che vedono il cicloturismo come un modo per esplorare il paese in modo intimo e autentico.

The Great American Rail Trail offre l’opportunità di esplorare la storia e cultura degli Stati Uniti attraversando paesaggi rurali, comunità storiche e siti di importanza culturale. Questi sentieri offrono una prospettiva unica sulla storia e il patrimonio del paese, permettendo ai ciclisti di immergersi completamente nell’esperienza americana.

Un’opportunità economica per le comunità

Allo stesso tempo, The Great American Rail Trail è anche un’opportunità economica per le comunità lungo il percorso. Attraverso il turismo in bicicletta e la promozione dell’attività fisica all’aperto, questi sentieri possono stimolare l’economia locale, creare posti di lavoro e promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il paese.

Dal momento in cui è stata presentata la rotta per la Great American Rail Trail nel 2019, sono state completate oltre 100 miglia di nuovi sentieri e sono stati investiti oltre 148 milioni di dollari in fondi federali, statali, locali e privati per far avanzare questa visione. Un recente studio condotto da Headwaters Economics ha scoperto che quando la ciclabile transcontinentale sarà completa si prevede che sbloccherà più di 229 milioni di dollari di spesa ogni anno nelle comunità che attraversa.

La Great American Rail Trail avrà un impatto economico reale e affidabile. Non solo i suoi viaggiatori procedono a un ritmo più lento rispetto a un minivan, ma il percorso è progettato per inviare persone nelle piccole comunità di tutto lo stato. Questo si traduce in una spesa prevista di 13.2 milioni di dollari da parte dei visitatori ogni anno.

In conclusione,The Great American Rail Trail rappresenta una visione audace per il futuro delle infrastrutture ciclabili negli Stati Uniti. Con il suo potenziale per connettere le persone, promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, e celebrare la storia e la cultura del paese, questa rete di sentieri pubblici è destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti del cicloturismo e per tutti coloro che cercano un’avventura senza fine attraverso gli Stati Uniti d’America

Per informazioni visita il sito web : www.railstotrails.org

