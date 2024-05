Strava dovrebbe togliere i KOM dai percorsi urbani?

Negli ultimi anni la popolarità delle app di allenamento come Strava è cresciuta esponenzialmente. Strava permette agli utenti di registrare le proprie attività sportive e competere virtualmente su segmenti specifici, spesso con l’obiettivo di stabilire record di velocità, noti come KOM (King of the Mountain) o QOM (Queen of the Mountain). Tuttavia, l’entusiasmo per queste competizioni virtuali ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza, specialmente nelle aree urbane densamente popolate da pedoni

L’Incidente al Regent’s Park

Un recente incidente mortale al Regent’s Park di Londra ha portato alla ribalta il dibattito sulla sicurezza dei pedoni. Un ciclista, impegnato a migliorare il proprio tempo su un segmento di Strava che circonda il parco, ha investito un pedone. L’impatto ha provocato la morte del pedone, scatenando un’ondata di indignazione pubblica e portando il gruppo “Royal Parks” a chiedere la rimozione di tali segmenti dalle aree urbane.

I pericoli dei segmenti di Strava nelle aree urbane

Ecco quali sono i principali pericoli se si cerca di conquistare il record di velocità in segmenti sui percorsi urbani ad alta frequentazione di persone.

Aumento della velocità

La competizione per ottenere il miglior tempo su un segmento di Strava spinge i ciclisti a pedalare a velocità molto elevate. In un contesto urbano, dove pedoni, bambini, anziani e altri utenti della strada condividono lo spazio, questo aumento di velocità può essere estremamente pericoloso. La velocità eccessiva riduce il tempo di reazione e aumenta la gravità degli incidenti.

Concentrazione e distrazione

I ciclisti focalizzati sul migliorare il proprio tempo potrebbero non prestare sufficiente attenzione a quello che c’è nei dintorni. La concentrazione sulla performance personale può portare a una riduzione della consapevolezza ambientale, aumentando il rischio di collisioni con i pedoni. Ad esempio, attraversamenti pedonali, semafori e incroci possono diventare punti critici di pericolo.

Conflitti di interesse spaziale

Le aree urbane sono progettate per l’uso condiviso e la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Quando i ciclisti trattano queste aree come piste da corsa, si crea un conflitto di interesse spaziale che mette a rischio i pedoni. Parchi pubblici, vie pedonali e strade residenziali sono particolarmente esposte a questi conflitti.

Reazione dei pedoni | I pedoni possono non aspettarsi ciclisti che viaggiano ad alta velocità in spazi condivisi. Questo elemento di sorpresa aumenta il rischio di incidenti, poiché i pedoni potrebbero non avere il tempo di reagire adeguatamente. Inoltre, i bambini e gli anziani sono particolarmente vulnerabili, essendo meno in grado di prevedere e reagire rapidamente agli imprevisti, come il sopraggiungere di ciclisti veloci.

Possibili soluzioni

La rimozione dei segmenti di Strava dalle aree urbane densamente popolate è una delle soluzioni più discusse. Questa misura potrebbe ridurre significativamente il rischio di incidenti gravi. Altre proposte includono:

Miglioramento della segnaletica : installare segnaletica chiara che limiti la velocità dei ciclisti in determinate aree. Pannelli luminosi e segnali di avvertimento potrebbero aumentare la consapevolezza dei pericoli.

: installare segnaletica chiara che limiti la velocità dei ciclisti in determinate aree. Pannelli luminosi e segnali di avvertimento potrebbero aumentare la consapevolezza dei pericoli. Zone a velocità ridotta : creare zone specifiche dove la velocità dei ciclisti deve essere limitata. Queste zone potrebbero essere implementate in prossimità di parchi, scuole e aree residenziali.

: creare zone specifiche dove la velocità dei ciclisti deve essere limitata. Queste zone potrebbero essere implementate in prossimità di parchi, scuole e aree residenziali. Educazione e consapevolezza: campagne di sensibilizzazione per educare i ciclisti sui pericoli dell’eccessiva velocità in aree urbane. Collaborazioni con club ciclistici e scuole possono essere efficaci per promuovere una cultura della sicurezza.

Strava dovrebbe togliere i KOM dai percorsi urbani?

La passione per il ciclismo e il desiderio di competere non dovrebbero mai compromettere la sicurezza degli altri utenti della strada. Le app come Strava offrono una piattaforma tecnologica per monitorare e migliorare le performance sportive, ma è cruciale che gli utenti siano consapevoli dei rischi associati alla velocità in contesti urbani. Vietare i KOM sui percorsi urbani potrebbe essere una misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti. Lavorare insieme per trovare soluzioni equilibrate che tutelino sia i ciclisti che i pedoni è essenziale per garantire che lo spazio pubblico condiviso sia sicuro e vivibile per tutti.