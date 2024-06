EuroVelo in Italia: stato dell’arte e sviluppi futuri

Venerdì 14 Giugno alle ore 10:00 si svolgerà su Zoom il convegno “EuroVelo, la rete di ciclovie europea. Stato dell’arte e prospettive in Italia” organizzato da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che è Coordinatore Nazionale EuroVelo in Italia.

EuroVelo è una rete di percorsi ciclabili a lunga distanza che attraversano l’Europa, sviluppata dalla Federazione Europea dei Ciclisti (ECF). Con un totale di 17 itinerari che coprono oltre 90.000 chilometri, EuroVelo collega numerose città e regioni, offrendo agli appassionati di ciclismo e ai turisti la possibilità di esplorare il continente in modo sostenibile.

Con l’approvazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC) gli itinerari EuroVelo in Italia, pari a circa 5 mila km, sono finalmente riconosciuti come parte integrante della rete nazionale Bicitalia.

Da tempo alcune amministrazioni regionali e locali hanno realizzato nel proprio territorio parte di questi itinerari creando le condizioni per una loro implementazioni in tempi piuttosto brevi.

Il convegno proposto ha come obiettivo quello di raccontare lo stato dell’arte della rete EuroVelo In italia e le relative best practices.

Programma del convegno EuroVelo

ore 10.00 Saluti Istituzionali del Presidente FIAB Alessandro Tursi

Introduce e modera il convegno a cura di Antonio Dalla Venezia responsabile FIAB Bicitalia

Eurovelo dati e sviluppo della rete in Europa

a cura di Jessica Casagrande, Coordinatrice del progetto EuroVelo in ECF, e Pinar Pinzuti, membro del Consiglio EuroVelo

Piano Generale della Mobilità ciclistica stato dell’arte e nuovi sviluppi di finanziamento della rete Eurovelo in Italia

a cura di Riccardo Capecchi, struttura tecnica di missione del MIT

Verso il Centro di Coordinamento Nazionale Eurovelo in Italia come strumento di governance, crescita e sviluppo integrato della rete.

a cura di Alessandra Tormene, responsabile FIAB di Eurovelo Italia

I dati della ricerca di monitoraggio sull’impatto economico del cicloturismo in Europa.

Intervento a cura di Riccardo Cipullo (Active Italy) e Monica Gazzera di ATTA (Adventure Travel Trade Association)

Buone pratiche di EuroVelo sul territorio italiano

Intervento di Simona Larghetti, Consigliera delegata della Città Metropolitana di Bologna

Intervento Sergio Deromedis, Direttore dell’ufficio ciclopedonali Provincia Autonoma di Trento

Interventi sul Parco del Lura a cura di Francesco Occhiuto Direttore del Parco e Valerio Montieri progettista e consigliere FIAB

Clicca qui per il programma definitivo e per iscriverti al convegno