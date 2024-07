Grazie all’Intelligenza Artificiale l’ebike non ti lascia mai a piedi

Una delle paure più grandi quando si pedala un’ebike è di rimanere a piedi con la batteria a zero. Magari nel bel mezzo di un bel giro, durante una salita impegnativa con pendenze importanti. Esiste un sistema per insegnare all’ebike a dosare l’assistenza della batteria in base al percorso da fare, in modo tale da arrivare a destinazione senza intoppi? Bosch eBike Systems ha recentemente introdotto una serie di innovazioni basate sull’Intelligenza Artificiale (IA) che promettono di rendere la guida delle ebike ancora più piacevole e personalizzata.

Queste nuove funzionalità, integrate nel sistema intelligente di Bosch, consentono una pianificazione del percorso e una navigazione più intelligenti, permettendo alle ebike di diventare compagne di viaggio sempre più affidabili e connesse.

Intelligenza Artificiale per ebike

Con l’app eBike Flow, Bosch ha reso possibile l’integrazione tra il mondo fisico e quello digitale, trasformando l’eBike in una compagna di viaggio intelligente. “Siamo convinti che il Connected Biking sia il futuro. Solo fondendo l’esperienza di guida fisica con il mondo digitale è possibile sfruttare al massimo il potenziale dei nostri sistemi ebike”, ha dichiarato Gregor Dasbach, Vice President Digital Business presso Bosch eBike Systems. L’integrazione dell’IA permette di apprendere il comportamento dell’utente e di migliorare continuamente le prestazioni dell‘ebike, rendendola sempre più efficiente e personalizzata.

Range Control: mai più ansia da autonomia

Una delle novità più interessanti è la funzionalità “Range Control”, che utilizza l’IA per calcolare con precisione l’autonomia della batteria. Questo strumento tiene conto di variabili come il peso del sistema, il profilo altimetrico del percorso e lo stile di guida individuale, fornendo previsioni sempre più accurate con l’aumentare dei dati raccolti. Inoltre, è possibile impostare un livello minimo di batteria desiderato a destinazione, garantendo che l’ebike regoli il supporto del motore per raggiungere tale obiettivo. In questo modo, i ciclisti possono godersi il viaggio senza preoccupazioni legate all’autonomia della batteria.

Pianificazione del percorso personalizzata

Il sistema intelligente di Bosch sfrutta l’IA anche per offrire una pianificazione del percorso su misura. Analizzando il comportamento di guida precedente, è in grado di prevedere l’orario di arrivo e suggerire percorsi ottimali in base alle preferenze individuali, come il tipo di strada e la velocità di percorrenza. Questo livello di personalizzazione rende ogni viaggio un’esperienza unica e ottimizzata secondo le esigenze del ciclista.

Innovazioni nei display e nella navigazione

Altre nuove funzionalità includono lo “Stato di carica attuale”, che permette di monitorare in tempo reale il livello della batteria durante la ricarica tramite l’app eBike Flow, e la “Navigazione avanzata”, che migliora la visualizzazione delle mappe sui display Kiox 300 e Kiox 500. Queste innovazioni assicurano un orientamento ottimale e una navigazione intuitiva, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

Modalità Eco+: più autonomia e risparmio energetico

Bosch ha introdotto anche una nuova modalità di assistenza chiamata Eco+, progettata per massimizzare l’autonomia della ebike. Questa modalità consente di risparmiare energia, disattivando il motore quando non è necessario, e attivandolo solo in situazioni critiche come salite o sorpassi. La modalità Eco+ è perfetta per chi ama pedalare senza assistenza su terreni pianeggianti, ma vuole comunque avere il supporto del motore quando serve. È disponibile per tutte le drive unit con il sistema intelligente di Bosch e può essere facilmente installata tramite l’app ebike Flow.

Personalizzazione del display

Infine, il display Purion 200 di Bosch ora offre la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle informazioni. Gli utenti possono ordinare, aggiungere o eliminare contenuti secondo le proprie preferenze, rendendo la guida ancora più intuitiva e piacevole.

Dunque grazie all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale l’ebike diventa una compagna di viaggio affidabile che non ti lascia mai a piedi, offrendo un’esperienza di guida ottimizzata e senza preoccupazioni.

Per maggiori informazioni visitare il sito Bosch-ebike.com