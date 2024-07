Verticale SLR: la nuova bici da salita di Wilier Triestina per il 2024

Il nome del nuovo modello top di gamma da salita della casa di Vittorio Veneto, presentata in occasione del Tour de France 2024, dice tutto sulla bici di Wilier Triestina: Verticale SLR, un mezzo progettato per affrontare le salite più dure.

La qualità del carbonio

Quando si parla di un telaio da salita, il primo aspetto da tenere presente è la materia prima usata. L’uso di materiali compositi di altissima qualità è la base di partenza per realizzare un telaio votato alla performance di altissimo livello. Non è solo il materiale a fare la differenza, ma sicuramente è il primo e importantissimo tassello su cui basare il resto della progettazione.

Tre diversi tipi di fibre

Quando Wilier Triestina parla di materiale “composito” di alta gamma si riferisce a diverse tipologie di fibre di carbonio. In particolare, per la Verticale SLR sono state impiegate 3 tipologie di fibre prodotte dalla Toray, multinazionale giapponese leader nella produzione di fibra di carbonio. Sono la T800, la T1100 e la M46JB. Le prime due caratterizzate dall’elevatissima resistenza a rottura, mentre l’ultima ad alto modulo, per il conferimento al telaio di una elevata rigidezza torsionale.

Nuove tecnologie produttive

Grazie all’impiego di nuove tecnologie produttive, che permettono l’inserimento dei materiali preformati all’interno dello stampo in modo molto preciso ed accurato, il telaio viene “curato”. Questo termine tecnico indica il processo di trasformazione che porta al consolidamento della resina, in modo ottimale per ottenere le massime performance possibili.

Le novità del telaio

Reggisella

È presente un nuovo sistema di fissaggio reggisella che chiude in diagonale permettendo un alleggerimento di peso in quel punto del telaio rispetto alla 0 SLR. Il reggisella ha una novità interessante: può integrare una luce o numero di gara; ed è previsto con due arretramenti, 0° e -15°.

Deragliatore anteriore

Un’altra introduzione fondamentale nella Verticale SLR è l’attacco del deragliatore anteriore, che diventa riposizionabile. In questo modo si possono avere due possibili configurazioni che permettono di montare in un caso guarniture compact 50-34 o 53-39 e nell’altro, guarniture maggiorate fino a 55 / 56 denti, come richiesto dai Team World Tour.

Forcellino posteriore

Sul telaio è presente un nuovo forcellino posteriore, progettato con una speciale forma sagomata che ne impedisce la rotazione, garantendo così una maggiore affidabilità. La parte intercambiabile è “a sbalzo”: permette così di distanziare notevolmente la catena dai foderi ed evita eventuali punti di contatto.

Geometrie del telaio

Il telaio presenta delle nuove geometrie: rispetto alla Wilier 0 SLR il Reach è diverso, per ottimizzare il posizionamento delle mani rispetto alla scatola movimento del telaio.

C’è anche una nuova piega manubrio con modifiche importanti sul drop, sul reach e negli angoli di inclinazione della piega; in particolare quella dell’attacco manubrio rispetto al cannotto forcella, che vanno da 7.5° a 10.5°. La piega manubrio, a larghezza differenziata, nella parte finale (in presa bassa) si allarga verso l’esterno di 15 mm per parte, per agevolare la posizione di pedalata oramai tenuta dalla quasi totalità dei Pro.

Supporto per ciclocomputer

L’estremizzazione nella riduzione di peso complessiva ha portato a sviluppare un supporto ad hoc per il ciclocomputer, completamente in alluminio. A differenza dei precedenti entra totalmente nella piega manubrio e viene fissato grazie a due fori passanti. Nella zona attacco manubrio / cannotto forcella è stato introdotto un particolare sistema di fissaggio. Le viti vanno a chiudere su due inserti in alluminio, soluzione che agevola facilmente la sostituzione della parte di serraggio e va a migliorare la distribuzione delle forze sulla parte in composito. A chiudere il posteriore dell’attacco c’è un inserto in gomma per evitare che sporco e sudore entrino nella piega, preservandone così l’affidabilità nel lungo periodo.

La nuova forcella

Pur mantenendo l’impronta classica delle forcelle Wilier Triestina, la principale novità riguarda il fodero forcella sinistro “sghembo”: è presente un migliore orientamento delle fibre di carbonio in fase di laminazione, (per rispondere al meglio alle sollecitazioni), e maggiore resistenza alla forza esercitata dalla pinza durante la fase di frenata.

Migliorata anche la testa della forcella (che non si vede): per la Verticale SLR il lavoro si è focalizzato sul trovare un compromesso costruttivo per avere il cono molto più alto rispetto allo standard. Questo le conferisce una maggiore continuità meccanica tra cannotto e testa della forcella.

Peso piuma

Insomma, una bici da corsa per la salita che, secondo i dati forniti da Wilier Triestina, riduce di quasi il 10% (9,73% sul kit composto da telaio, forcella, manubrio e reggisella) il peso rispetto al modello 0 SLR. Nello specifico passando dai 1.798 grammi di 0 SLR ai 1.623 grammi di Verticale SLR.

Configurazioni e prezzi

Verticale SLR rappresenta oggi il miglior biglietto da visita per le bici da salita di Wilier Triestina. Il solo kit telaio (compreso di manubrio, serie sterzo, reggisella e perni passanti) è venduto a 5.800 euro. Quattro le colorazioni presenti in listino: nero/rame detto Core Black, bianco/blu/rosso FDJ e il Velvet Red Wilier, livrea già presente in altri modelli della casa di Rossano Veneto, oltre al nuovo colore “Hulk” Green.

Core Black FDJ Velvet Red Wilier “Hulk” Green

Le bici complete invece partono da 9.900 euro e arrivano fino a 13.400 euro, a seconda degli allestimenti:

Per maggiori informazioni sulla Verticale SLR consultare il sito di Wilier Triestina