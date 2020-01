Bikeitalia.it cerca collaboratori/trici redazionali

Sono quasi 7 anni che ogni giorno su Bikeitalia.it pubblichiamo notizie che ruotano attorno al mondo della bicicletta: il nostro obiettivo è trasformare l’Italia in un Paese Ciclabile e sappiamo che di strada da fare ce n’è ancora moltissima.

Per sviluppare la sezione news della nostra testata, siamo in cerca di collaboratori/trici redazionali: cerchiamo persone che pedalano, sanno scrivere e amano osservare la realtà che le circonda cogliendo particolari per poterli raccontare; cerchiamo persone dinamiche, che propongano nuovi spunti da approfondire e sappiano fare propri gli argomenti di cui scrivono; cerchiamo persone motivate, che non hanno paura delle salite e sanno impostare le curve in discesa, che sanno ascoltare e portano a termine un compito assegnato.

Ci rivolgiamo in prima battuta a voi, che siete nostri/e affezionati/e lettori/trici, perché sappiamo che proprio tra di voi ci sono tanti/e potenziali collaboratori/trici redazionali esterni/e che aspettano soltanto l’occasione per potersi mettere alla prova e scrivere di temi legati alla bicicletta.

Chiariamo subito una cosa, per evitare malintesi: non stiamo cercando redattori/trici da impiegare a tempo pieno, ma cerchiamo persone che saltuariamente e su richiesta possano scrivere un contributo (retribuito) per il sito partendo da un comunicato stampa o sviluppando un tema di cronaca legato alla ciclabilità. E che sappiano farlo contestualizzando l’articolo perché conoscono le dinamiche del mondo dell’informazione e la bicicletta nelle sue molteplici sfaccettature.

Per candidarvi come “collaboratore/trice redazionale” inviate il vostro curriculum vitae a info[at]bikeitalia.it [Oggetto: COLLABORAZIONE REDAZIONALE] accompagnato da una lettera motivazionale di 2.400 battute (spazi inclusi) in cui scriverete perché volete collaborare con Bikeitalia.it, quali sono i vostri temi forti e che cosa significa per voi pedalare.

NB. Tutte le e-mail prive del CV e della lettera motivazionale non saranno prese in considerazione.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.