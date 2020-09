Bikeitalia cerca un/a digital marketing specialist

8 Settembre 2020

Stiamo cercando un/a digital marketing specialist per completare il nostro team e trasformare l’Italia in un Paese ciclabile.

La persona che stiamo cercando è un/a appassionato/a di biciclette che comprenda le dinamiche della nuova mobilità urbana. Deve conoscere il funzionamento del marketing digitale, con particolare riferimento ai social network, mail marketing, Google Ads, CRM ed essere in grado di utilizzare i principali strumenti di grafica e pacchetto word.

Dinamismo, proattività, capacità di analisi dei dati, perfetta capacità di espressione scritta e orale in italiano e in inglese completano il profilo. Gradita laurea in materie coerenti ed esperienza pregressa nel ruolo.

In Bikeitalia crediamo nel lavoro agile, quindi incentiviamo il lavoro da remoto con saltuari incontri in presenza nelle nostre sedi di Milano o Monza.

Salario e condizioni commisurati all’esperienza e alle capacità.

Se vuoi partecipare alle selezioni, scrivi all’indirizzo info@bikeitalia.it specificando il riferimento “digital marketing specialist 2020“: invia il tuo CV corredato di una lettera motivazionale che spieghi perché ritieni di essere la persona indicata per lavorare con noi e non dimenticare di inserire anche i riferimenti ai tuoi canali social, in particolare a Strava.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.