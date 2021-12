Bikeitalia cerca un Visual Content Specialist

28 Dicembre 2021

Bikeitalia è alla ricerca di un Visual Content Specialist per completare il team e per arricchire di immagini e video il proprio bouquet di contenuti digitali rivolti alla propria community.

Il candidato ideale conosce il mondo della bici e le tribù che lo popolano e ha maturato un’esperienza pluriennale nella creazione e gestione di contenuti foto, video e audio in proprio o per conto terzi. È a proprio agio con l’utilizzo dei software di video e foto editing e conosce i principali canali social e la relativa sintassi di comunicazione.

Si richiede una perfetta conoscenza della lingua italiana, profonda passione per la bicicletta come strumento di mobilità e di attività sportiva, disponibilità a saltuarie trasferte sul territorio per la creazione di contenuti e la capacità di lavorare in autonomia rispettando scadenze e interpretando in modo creativo i brief ricevuti.

La figura selezionata dovrà occuparsi di realizzare video promozionali dei prodotti a marchio Bikeitalia, videocorsi di formazione, gestione tecnica delle dirette video sui canali social di Bikeitalia, stories di quanto avviene nella sede di Bikeitalia.

Requisito preferenziale saranno la capacità di creazione grafica, la conoscenza della lingua inglese e le competenze nell’ambito del social media marketing.

La posizione richiede un impegno full time e continuativo nel tempo. Sede di lavoro è la sede di Bikeitalia in Sesto San Giovanni (MI) con possibilità di lavorare da remoto qualora desiderato/necessario.

Per candidarsi, inviare a [email protected]:

(video)curriculum corredato di riferimenti ai propri canali social e/o a lavori realizzati in passato

(video)lettera motivazionale specificando la prima data possibile di inizio e retribuzione desiderata

Specificare nell’oggetto della mail “Annuncio Visual Content Specialist 2022”

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità