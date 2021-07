Annuncio di lavoro: Shimano cerca tecnico per garanzia e riparazione bici

2 Luglio 2021

Shimano, colosso giapponese della componentistica per bicicletta, per la propria sede di Pero (Milano) ha una posizione di lavoro aperta per il profilo di “tecnico per garanzia e riparazione bici”. Per poter inoltrare la propria candidatura è necessario possedere i requisiti richiesti nell’annuncio di lavoro pubblicato sul sito aziendale, vediamoli nel dettaglio.

Il tipo di lavoro

Il profilo richiesto dovrà garantire un supporto tecnico ottimale ai clienti e fornire supporto tecnico interno al reparto vendite e marketing; tenere aggiornate le informazioni tecniche (SI) per l’area di prodotto specifica; avviare soluzioni per il miglioramento in caso di difetti nei prodotti, nelle loro prestazioni e gestione; segnalare reclami (Distributore/OEM/Rivenditore) relativi ai prodotti Shimano; garantire un’amministrazione e un’archiviazione corrette ed efficienti delle informazioni tecniche sui prodotti e dei prodotti non conformi.

La persona ricercata avrà il compito di revisionare, registrare, amministrare, segnalare e occuparsi delle richieste di garanzia ai clienti, seguendo le linee guida stabilite da Shimano. Fornirà inoltre supporto tecnico ai clienti con particolare attenzione al follow-up di problemi specifici. Educherà i rivenditori attraverso la formazione e il supporto durante gli eventi. Se necessario, eseguirà una corretta e tempestiva riparazione della merce inviata dai rivenditori. Darà feedback di problemi particolarmente importanti o problemi ricorrenti al relativo supervisore.

Il/la candidato/a ideale

Il/la candidato/a ideale ha una formazione di livello universitario e, preferibilmente, 3 anni di esperienza lavorativa in un’azienda internazionale ricoprendo un ruolo simile o per più di 5 anni come meccanico di biciclette. Ha affinità e conoscenza del settore delle biciclette e della gamma di prodotti Shimano, nonché conoscenze tecniche. Possiede una buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. Ha esperienza nell’elaborazione automatica degli ordini e nel servizio clienti.

Si richiede una buona conoscenza di Excel.

Compiti e responsabilità del ruolo

Il profilo richiesto, come specificato nella job description, garantisce una comunicazione chiara nei confronti dei clienti: li tiene aggiornati sul lavoro e sull’avanzamento degli ordini. Ripete e riassume le richieste dei clienti per verificare se sono state comprese correttamente e discute le aspettative reciproche.

Insieme ai colleghi lavora per un obiettivo collettivo. Condivide le sue conoscenze con loro e dà una mano quando nota che i colleghi hanno bisogno di aiuto. In caso di domande e problemi è in grado di mappare la situazione, raccogliere le informazioni necessarie e fare i passi giusti. Passa rapidamente ed efficientemente da un’attività all’altra ed è disposto a fare un lavoro extra quando richiesto dalla situazione.

Lavora con precisione, attenzione ai dettagli e secondo procedure concordate. Infine è in grado di presentare agli altri informazioni tecniche (complesse) in modo chiaro e concreto.

L’offerta di Shimano

“Shimano – come recita l’offerta di lavoro – offre un ambiente di lavoro piacevole e informale con colleghi che lavorano bene insieme e sono orgogliosi di lavorare per Shimano. Oltre a buone condizioni di lavoro, Shimano offre l’opportunità di lavorare in una posizione responsabile e stimolante in un ambiente dinamico, internazionale e ambizioso. Insieme vogliamo vincere, quindi puntiamo molto al successo della squadra”.

Per questo ruolo Shimano offre un contratto di 1 anno (in accordo con le sue politiche aziendali) finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

La candidatura va inoltrata online rispondendo all’annuncio pubblicato sul sito di Shimano, a questo link.