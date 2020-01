Torino rilancia il bike sharing con il ticket giornaliero da 1 euro

La città di Torino rilancia il servizio di bike sharing comunale TOBike presentando le nuove bici gialle della flotta, che arriveranno a mille unità entro l’estate 2020. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino giovedì 30 gennaio direttamente su Facebook: “Queste sono le nuove bici – ha spiegato – che vedrete in servizio da oggi: sappiamo che ci sono stati disagi. Si tratta oggettivamente di una ripartenza”.

Nei mesi scorsi le bici del bike sharing comunale torinese erano state vandalizzate e rese in parte inservibili, scendendo a 300: grazie a queste nuove 1.000 a regime il servizio offrirà ai cittadini 1.300 bici in condivisione da prendere e lasciare nelle apposite stazioni dislocate in giro per la Città della Mole.

Il direttore commerciale di TOBike Gianluca Pin ha illustrato le migliorie delle nuove bici rispetto alle precedenti: “Sono più robuste e con il cambio nel mozzo posteriore, risolvendo così il problema della caduta della catena. Hanno poi un bel portapacchi anteriore e la ruota più piccola, da 26: sono più scattanti”.

Per rilanciare il servizio e presentare la novità i nuovi utenti potranno provare le bici gialle con uno speciale “ticket” giornaliero da 1 euro (per un massimo di 4 ore di utilizzo, ndr). Gli abbonati invece – per tutto il mese di febbraio – pagheranno il rinnovo della tessera annuale al 50%, quindi 10 euro anziché 20.

L’assessora ai Trasporti Maria Lapietra comunica un’ulteriore novità: “Nel 2020 vedremo due grandi direttrici ciclabili realizzate: dal centro di Torino verso Sud e dal centro verso Collegno. Stanno poi iniziando i lavori della ciclosta-zione a Porta Nuova. In più sono già stati messi 600 archetti per le bici: 150 verranno posizionati a breve e ne arriveranno poi altri 450”.