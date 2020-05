Colnago, l’azienda italiana del Cavalier Ernesto comprata da un fondo d’investimento arabo

5 Maggio 2020

Tre anni fa era toccato a Pinarello comprato dal polo francese del lusso Lvmh, oggi la storia di ripete con Colnago: un’importante e iconinica azienda italiana di biciclette viene acquisita da un fondo di investimento straniero, nello specifico la creatura del Cavalier Ernesto (classe 1932) è stata rilevata dalla Chimera Investments Llc di Abu Dhabi, che è anche proprietaria della squadra ciclistica Team Uae i cui atleti già corrono sulle bici della storica azienda di Cambiago.

Nell’immagine Ernesto Colnago alla Fiera di Milano nel 1972 (Fonte: www.colnago.com)

La notizia, diffusa nella giornata di lunedì 4 maggio, ha fatto presto il giro del mondo: il nome di Colnago – azienda fondata nel 1954 – è legato a tanti ricordi del ciclismo e a imprese epiche, a biciclette innovative e incredibilmente moderne per l’epoca (come quella leggerissima in acciaio realizzata nel 1972 per Eddy Merckx) alle pedalate di tanti campioni italiani a partire dall’indimenticato Fiorenzo Magni ma anche di Giuseppe Saronni, Maurizio Fondriest, Franco Ballerini, Paolo Bettini e Alessandro Petacchi.

La cifra dell’acquisizione non è stata rivelata, in ogni caso si tratta di un investimento consistente che consentirà a Colnago di espandere il proprio mercato nella ricca area del Golfo.

Ernesto Colnago, che ha compiuto 88 anni il 9 febbraio scorso, ha mantenuto una piccola quota dell’azienda e con molta probabilità continuerà a seguire il lavoro direttamente in produzione, come ha sempre fatto negli ultimi 66 anni: certo è che il marchio dell’asso di fiori rimarrà indissolubilmente legato al suo nome e alla sua firma svolazzante su telai che hanno fatto la storia del ciclismo italiano.