L’Alpe Cimbra entra a far parte delle Perle Alpine

21 Maggio 2020

Il comprensorio dell’Alpe Cimbra in Trentino, ovvero il territorio in cui si trovano i Comuni di Folgaria, Lavarone e Lusérn, diventa ufficialmente la decima destinazione italiana a far parte delle Perle Alpine, associazione internazionale con sede in Austria impegnata dal 2006 a promuovere sull’arco alpino un turismo all’insegna della sostenibilità.

Becco di Filadonna (c) Carlo Baroni

“È un esordio assoluto quello dell’Alpe Cimbra: si tratta infatti della prima località che entra in Alpine Pearls con lo status di Perla candidata” – spiega Peter Brandauer, Presidente dell’associazione e Sindaco di Werfenweng (Austria). Una prima assoluta che rende possibile l’adesione a quelle località e destinazioni che, pur non soddisfacendo ancora al 100% i criteri di Alpine Pearls, sono impegnate a promuovere un turismo in montagna in armonia con l’ambiente.

La candidatura è stata perseguita con determinazione dal Sindaco di Lavarone Isacco Corradi, che ha poi coinvolto i Sindaci di Folgaria Michael Rech e di Lusérn, Luca Nicolussi Paolaz. Daniela Vecchiato Direttore dell’Apt ritiene che sia una conferma di quello che è da sempre uno degli asset della proposta turistica dell’Alpe, ovvero l’abbinamento tra storia, cultura e tradizioni, e la valorizzazione del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

I sindaci delle tre località coinvolte hanno ribadito che questa adesione è la risposta all’interesse di tutti loro a tutelare l’ambiente, consolidando gli sforzi fin qui fatti per la valorizzazione del territorio e la promozione dell’equilibrio nello sviluppo dell’attività antropica.

Alpine Pearls / Perle delle Alpi

Alpine Pearls/ Le Perle delle Alpi è una rete internazionale che raccoglie alcune fra le più belle località turistiche delle Alpi, accomunate dalla scelta di promuovere vacanze all’insegna della sostenibilità. Pedalare – con qualsiasi tipo di bici – è l’essenza della mobilità dolce e farlo tra paesaggi alpini mozzafiato è garanzia assoluta di emozioni per appassionati di ogni età. Tante proposte per vacanze ciclabili sulle montagne di Italia, Austria, Germania, Slovenia e Svizzera; itinerari fantastici per MTB ed e-bike; eventi imperdibili e hotel e B&B selezionati per soddisfare tutti i desideri di chi ama le due ruote.

Le 21 Perle delle Alpi

Germania: Bad Reichenhall, Berchtesgaden

Austria: Hinterstoder, Mallnitz, Neukirchen am Großvenediger, Werfenweng, Weissensee

Svizzera: Les Diablerets, Disentis/Mustér

Italia: Alpe Cimbra, Ceresole Reale, Chamois-La Magdeleine, Cogne, Forni di Sopra, Funes, Limone Piemonte , Moena, Moso in Passiria, Racines

Slovenia: Bled, Bohinj