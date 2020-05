L’urbanismo tattico ridisegna le strade: il progetto tréntaMI diventa definitivo

27 Maggio 2020

È il pregio dell’urbanismo tattico, ti permette di sperimentare a basso costo, mostrare i vantaggi ai cittadini e rivedere gli errori tecnici in fase di realizzazione.

Ci è voluto quasi un anno dalla sperimentazione temporanea di zona 30 in via Rovereto a Milano, in zona parco Trotter e finalmente il progetto diverrà realtà: tréntaMI in verde sarà realizzato in modo definitivo, lo fa sapere l’associazione “Genitori Antismog“, tra i principali promotori dell’iniziativa.

La sperimentazione, nata dagli abitanti del quartiere con una prima idea di bilancio partecipativo e realizzata dall’architetto Matteo Dondé, è rimasta in strada per ben 8 mesi, e si differenziava dall’iniziativa del 2018 di piazza San Luigi per la spiccata presenza di spazi verdi.

Dopo un anno di test, di partecipazione degli abitanti e di eventi per rianimare la strada, il Comune di Milano realizzerà in modo definitivo quegli spazi testati durante gli 8 mesi di urbanismo tattico.

Un successo del quartiere e di tutte le varie associazioni che si sono battute per avere una strada migliore, sicura e di qualità.

Non resta ci resta che aspettare la fine dei lavori, confidando che ci sia la possibilità di vedere altre sperimentazioni simili nel resto della città di Milano.