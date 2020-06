Stati Uniti, la polizia utilizza le biciclette come armi contro i manifestanti

5 Giugno 2020

Da mezzo simbolo di pace e libertà a strumento di offesa utilizzato dalla polizia come un’arma per disperdere la folla dei manifestanti che in questi giorni di proteste per la morte di George Floyd riempiono le strade in molte città degli Stati Uniti.

La notizia, riportata da Carlton Reid su Forbes, mette in luce che non soltanto i veicoli a motore della polizia vengono utilizzati come armi (l’immagine dei due Suv che spingono le transenne per allontanare la folla del movimento Black Lives Matter ha fatto il giro del mondo, ndr) ma anche le biciclette.

LOOK AT HOW THIS NYPD OFFICER IS USING HIS BIKE TO COMBAT PROTESTERS!!! THIS IS INHUMANE. HE IS USING HIS BIKE AS A WEAPON. THIS FROM TODAY @ UNION SQUARE. pic.twitter.com/xhW2S3oEHH — BABY PAW (@CMONMYBOY) May 29, 2020

Questo mezzo, per sua natura pacifico, è stato utilizzato come scudo antisommossa e anche come strumento d’offesa per colpire i manifestanti: un fatto che non passato inosservato nel quartier generale della Trek, uno dei principali marchi che fornisce bici alle forze di polizia statunitensi, tanto che il Ceo dell’azienda John Burke sul blog aziendale ha stigmatizzato la brutalità della polizia e successivamente, contattato da Reid ha precisato che, come azienda “sosteniamo la protesta pacifica contro la brutalità della polizia e ci opponiamo a qualsiasi azione illegale da parte di qualsiasi cittadino, compresa la polizia”.

More of 1️⃣9️⃣0️⃣ above in Seattle



Note the person on a motorized scooter getting caught in a cloud of gas



pic.twitter.com/0zllkqdFLt — T. Greg "Credulous Propagandist" Doucette (@greg_doucette) June 3, 2020

Non solo strumento di offesa: le biciclette possono essere usate anche per difendersi, ed è quello che hanno fatto i manifestanti creando delle barricate-mobili.

D’altra parte la bicicletta, storicamente, è stata utilizzata in guerra come mezzo di trasporto fin dalla Prima Guerra Mondiale e anche gli accessori potevano essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, come una pompa in metallo.

Le biciclette militari hanno rappresentato sicuramente un settore strategico per la ricerca e sviluppo del mezzo e della sua componentistica. E proprio la bicicletta fu una delle armi vincenti grazie al quale il Vietnam riuscì a sconfiggere gli Stati Uniti, come ricorda Angelo De Lorenzi nel suo libro “Il collezionismo nel mondo della bicicletta” (Ediciclo Editore): “Durante la guerra del Vietnam la bici, snobbata dagli americani, fu preziosissima alleata di Vietcong sui sentieri della giungla per trasportare viveri, munizioni, materiale bellico e dispacci”.