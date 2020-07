L’Italia che pedala col cuore: obiettivo 2 milioni di chilometri in nove giorni

24 Luglio 2020

2+ Milioni di Km in nove giorni, è questo l’evento-obiettivo che si terrà dal 26 Settembre al 4 Ottobre 2020 sulle strade della Penisola.

Un evento senza precedenti a cui si può partecipare sia individualmente che come gruppo, per sostenere il movimento ciclistico giovanile della Federazione Ciclistica Italiana e le attività di terapia ricreativa per bambini malati offerte dalla Fondazione Onlus Dynamo Camp.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti coloro che vogliono pedalare a scopo benefico. Per confermare la propria iscrizione è sufficiente seguire i passaggi indicati sul sito 2milionikm.com donando la cifra simbolica di 2€. Ogni iscritto, riceverà un pettorale da utilizzare durante l’uscita.

Gli organizzatori sottolineano che non è importante il mezzo con cui si parteciperà all’evento, tantomeno il livello di preparazione degli iscritti. Infatti l’importante è contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di 2+ Milioni di Km.



Per raggiungere tale obiettivo sarà fondamentale registrare i km percorsi in una delle modalità previste (automaticamente con l’app Bikevo o con cellulare, ciclocomputer o smartwatch, inviando poi, se non si è utilizzata l’app, il file gpx al sito di riferimento) trasformali in una donazione.

Nei giorni dell’evento si potrà pedalare tutti i chilometri che si vorrà, potrà e si sarà in grado di fare, nel pieno rispetto delle direttive sanitarie vigenti.

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di Dynamo Camp e della Federazione Ciclistica Italiana.

Per avere maggiori informazioni o semplicemente per iscriverti visita il sito 2milionikm.com