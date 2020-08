Manchester: un esempio di incrocio ciclabile coi fiocchi

19 Agosto 2020

Non capita spesso di vedere un incrocio stradale con la presenza di una pista ciclabile di qualità su tutte le strade che portano all’intersezione, a meno che ovviamente non ci troviamo in paesi come l’Olanda o la Danimarca.

Le immagini che vedete in questo articolo arrivano invece direttamente dal’area metropolitana di Manchester, dove è stato riqualificato questo incrocio a 4 vie.

L’incrocio ciclabile dall’alto

La situazione viabilistica mostrata nell’immagine non è tra le più semplici data l’ampiezza della carreggiata stradale che porta l’incrocio ad avere più corsie veicolari per senso di marcia.

La semplicità dell’attraversare la strada

Il ridisegno di questo incrocio tuttavia ha permesso di creare ampi spazi per la ciclabilità, restringendo i raggi di curvatura delle automobili anche grazie alla presenza di golfi e isole spartitraffico adeguatamente posizionati.

Un incrocio sicuro anche per i bambini

Inoltre, l’uso del colore verde per la ciclabile e rosso per i pedoni solo in prossimità dell’incrocio e non lungo tutto il percorso ciclabile aiuta gli automobilisti a comprendere che stanno viaggiando in una situazione di promiscuità dove sono presenti anche altri utenti della strada.