Bologna, torna il festival Visioni a Catena

16 Settembre 2020

La seconda edizione del festival che pedala si terrà il 16 e il 22 settembre al Parco della Montagnola di Bologna. Visioni a Catena 2020 è un festival multidisciplinare dove cinema, fotografia e arte ispirati al mondo della bicicletta si incontrano grazie alla produzione a cura di Dynamo Velostazione e Rodaggio Film.

Mentre la Velostazione è ancora in ristrutturazione e proseguono i lavori, le attività del festival si spostano nella splendida cornice serale del Parco della Montagnola grazie alla partnership con Arci Bologna.

Vi avevamo parlato del festival lo scorso anno qui, mentre questa edizione 2020 si focalizzerà sul tema dell’infanzia, con particolare riguardo ai sogni dei bambini, la loro salute, il loro diritto a muoversi in autonomia in città e a stare all’aria aperta, soprattutto in quest’anno particolare di pandemia, nel quale i più piccoli hanno sofferto lunghe situazioni di deprivazione di esperienze di socialità, gioco e movimento, vivendo il lockdown spesso rinchiusi in piccoli appartamenti.

La rassegna si apre mercoledì 16 settembre alle 19 in Cortile Guido Fanti con una discussione dedicata a questo tema, a cura di Consulta Cinnica, a cui interverranno gli assessori bolognesi Lepore e Mazzanti ed esperti di outdoor education da tutta Italia.

Il festival non si esaurirà all’interno del parco ma proseguirà con visite guidate in bicicletta per le famiglie. Tra le altre attività da segnalare ci sono laboratori creativi, uno spettacolo di circo, cortometraggi da tutto il mondo e due film in anteprima italiana: Motherload, uscito nel 2020, film documentario che sta suscitando un interesse crescente e che esplora il potenziale comunitario della cargobike, anche attraverso la quotidianità delle famiglie che hanno deciso di rinunciare all’auto, nel tentativo di traghettare i propri figli fuori dalla crisi climatica, e Cycling Angels, il racconto intenso e struggente di un viaggio in bici di 1300 km di un gruppo di bambini provenienti da contesti di disagio.

L’edizione 2020 di Visioni a Catena è realizzata con il sostegno della Fondazione Del Monte e del Comune di Bologna, in collaborazione con Cinnica – Libera Consulta Per Una Città Amica Dei Bambini, Arci Bologna e Fondazione Innovazione Urbana. Il festival aprirà Bologna Bike City, la settimana dedicata agli eventi, le persone e i luoghi che muovono Bologna, all’interno di Bologna Estate.

Mercoledì 16 settembre 2020

Pedalata da Oscar

h 17 Parco della Montagnola

Visita guidata in bicicletta

Giocare, correre e pedalare in città: libertà di essere bambini

h 19 Cortile Guido Fanti, Palazzo d’Accursio

Convegno a cura di Cinnica, all’interno della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile

Il mondo in un collage. Spazio alla creatività!

h 19 Cortile Guido Fanti, Palazzo d’Accursio

Laboratorio creativo a cura di Associazione Le Ortiche

Ricordi in bici

h 20.30 Online su dynamo.bo.it/ricordinbicicercasi

Archivio fotografico online

Ciak, si pedala!

h 20.30 Parco della Montagnola

Selezione di cortometraggi e corti animati da festival internazionali

Motherload – Anteprima nazionale

(USA, 2020, 81 min, documentario)

h 20.45 Parco della Montagnola

Martedì 22 settembre 2020

Biciliberatutt*

h 18 Parco della Montagnola

Pedalata cittadina

La cargo-bike dei Giochi

h 18 Parco della Montagnola

Gioco libero con Leila Bologna

La nonna al Circo!

h 19.00 Parco della Montagnola

Spettacolo di acrobatica, giocoleria, equilibrismo e clownerie di Circo Sotto Sopra

Ciak, si pedala!

h 20.30 Parco della Montagnola

Selezione di cortometraggi e corti animati da festival internazionali

Cycling Angels – anteprima nazionale

(Taiwan, 2016, 82 min, documentario)

h 20.45 Parco della Montagnola