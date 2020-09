Shimano Italian Bike Test: successo a Imola, ecco i prossimi appuntamenti

22 Settembre 2020

Lo Shimano Italian Bike Test è l’occasione per provare sul campo le novità dell’anno venturo, con il week end scorso si è conclusa la prima tappa andata in scena all’Autodromo di Imola.







Sono stati oltre 1.200 i test effettuati in due giorni che hanno permesso ai partecipanti di scoprire e provare in anteprima le novità 2021 dell’industria delle biciclette. La particolare location ha permesso di testare egregiamente non solo bici da strada ma anche MTB, eMTB, Gravel e Urban Bike grazie a trail tecnici dedicati.

Gli appassionati di MTB e eMTB sono stati accolti all’interno del Parco delle Acque Minerali, lo storico polmone verde di Imola celebre per la sua funzione ricreativa e sportiva oltre che per il valore naturalistico e storico, oggi circondato dall’Autodromo.

Ma non solo asfalto e sentieri MTB, infatti anche agli utenti in cerca di un modello di bici o eBike da utilizzare per gli spostamenti in città hanno potuto testare le novità in tracciati realizzati lungo la pista ciclabile che costeggia il Fiume Santerno.

La tappa di Imola è solo la prima di cinque appuntamenti dislocati quasi in tutta la Penisola.

Il prossimo appuntamento è previsto per il weekend del 26 e 27 settembre a Cardano al Campo in provincia di Varese dove si sono già registrati quasi 1.000 tester a una settimana dall’evento.

Le prossime tappe previste dallo Shimano Italian Bike Test sono le seguenti, per registrarti clicca sul link a lato:

