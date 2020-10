Video: in bicicletta a Copenaghen

30 Settembre 2020

Chi c’è stato sa che è un’esperienza incredibile, soprattutto se confrontata con la situazione di certe città nostrane. Chi non c’è stato – e ama andare in bici – vorrebbe pedalare sulle sue ciclabili sicure e lungo le infrastrutture architettoniche progettate e realizzate avendo in mente un solo protagonista: il ciclista. Perché lo sappiamo, Copenaghen è la regina delle città ciclabili.

Copenaghen è la città dove tutti pedalano per spostarsi da un luogo all’altro, persino i ministri e i membri della famiglia reale. È la destinazione perfetta per un weekend in sella, piccola, raccolta ma ricca di cultura e attività da fare.

Che ci siate stati o meno, seguiteci in questo bike to home alla danese. Ad agosto, infatti, abbiamo organizzato con VisitDenmark un tour virtuale della città, guidati da un local speciale, Giuseppe Liverino. Giuseppe, PR & Travel trade Manager a VisitCopenhagen, è un italiano innamorato della città e del mondo gravel.

In questa pedalata verso casa, siamo stati trasportati tra i quartieri della città, abbiamo visto i laghi, i nuovi ponti e le grandi ciclabili e abbiamo approfondito la cultura danese.

Il video è solo un assaggio della città, delle sue attrazioni e delle emozioni che sa trasmettere, ma, in attesa di pedalarla dal vivo, viaggiate con noi: