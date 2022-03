Copenaghen diventò la città delle bici grazie alla crisi petrolifera del 1973 - Bikeitalia.it

17 Marzo 2022

Con l’impennata dei prezzi dell’energia e dei carburanti è impossibile non tornare con la mente agli Anni Settanta, quando le primi crisi petrolifere della storia lasciarono il segno in diversi paesi, evidenziando quanto la dipendenza dalle fonti fossili fosse già allora dannosa per l’economia e la società (oltreché per l’ambiente).

Furono proprio le crisi petrolifere a far comprendere quanto fosse pericoloso puntare esclusivamente sulla massiccia diffusione dell’automobile privata, proprio per questo con gli anni i paesi che oggi consideriamo “ciclisticamente avanzati” hanno promosso sistemi di mobilità alternativi all’auto.

Se il caso Amsterdam o in generale i Paesi Bassi sono probabilmente gli esempi più noti di quanto sopra forse lo è meno la città di Copenaghen, che come ci ricorda Fast Company ha vissuto anch’essa un periodo di forte dipendenza dall’automobile rallentato e parzialmente interrotto solo dalla crisi petrolifera del 1973.

È difficile pensare che la capitale della Danimarca, ritratta più volte come una città a misura di ciclista, con più bici che auto, fosse anch’essa invasa da innumerevoli automobili così come appare oggi una qualsiasi città italiana. Anche Copenaghen ha vissuto un periodo di forte aumento delle auto in circolazione tra i primi anni ’50 e ’60, raggiungendo numeri importanti causati soprattutto dall’aumento di ricchezza della popolazione e dalla diffusione di un modello insediativo (quello dello sprawl) che ha portato più persone a trasferirsi nei suburbi della città e quindi a dipendere da un mezzo motorizzato.

L’aumento dei prezzi del carburante (quadruplicati in pochi giorni) causato dalla scarsità dell’offerta generò un generale ripensamento di quanto stava accadendo in termini di pianificazione territoriale dei trasporti. In diversi si chiedevano se il modello americano “autocentrico” fosse davvero una via percorribile per Copenaghen o se, come poi è accaduto, non fosse più opportuno seguire percorsi alternativi.

Un esempio, quello di Copenaghen del 1973, di come trasformare un problema in un’opportunità di cambiamento: con il caro-benzina e la crisi energetica di oggi, questa situazione globale avrà effetti sulla mobilità delle grandi città ancora legate a un modello vecchio, energivoro e autocentrico?