In vacanza a Copenaghen? Se ti comporti bene, ti premiano: parte l’iniziativa CopenPay

La città di Copenaghen lancia oggi fino all’11 agosto una nuova iniziativa per premiare le scelte ecologiche e sostenibili dei turisti.

Tutte le scelte hanno un impatto ambientale, perciò è importante che queste scelte siano fatte consapevolmente, da tutti. Turisti compresi. L’impatto ambientale delle persone che visitano una città o una destinazione è notevole, perciò per rendere sostenibile questo impatto, Copenaghen ha avviato CopenPay, un programma che premia i comportamenti virtuosi.

CopenPay: come funziona

Ogni azione conta. Per guadagnare premi nelle attrazioni di Copenaghen, un pranzo gratuito oppure una tazza di caffè, un tour in kayak o un ingresso gratuito a un museo, è sufficiente “comportarsi bene”. Il che significa ad esempio decidere di muoversi in bicicletta invece di utilizzare un’auto. Ma anche evitare le bottigliette di plastica e utilizzare invece una borraccia.

Copenaghen -Cykelslangen crediti Daniel Rasmussen

La funzione educativa del progetto: c’è bisogno di cambiare la mentalità dei turisti

L’82% dei turisti afferma di voler agire in modo sostenibile, ma nella realtà soltanto il 22% ha cambiato il proprio comportamento. Da questo dato parte il progetto creato dall’Organizzazione Ufficiale del Turismo di Copenaghen, Wonderful Copenhagen. L’intento è quello di trasformare le azioni virtuose nei confronti dell’ambiente in valuta per vivere esperienze culturali. Copenaghen ha l’ambizione di ispirare i visitatori a fare scelte ecologiche consapevoli e a colmare il grande divario tra il desiderio di agire in modo sostenibile e il comportamento effettivo.

Le azioni premiate da CopenPay

CopenPay premia azioni come andare in bicicletta, partecipare alla pulizia di spazi pubblici e il volontariato nelle fattorie urbane. Questo significa anche poter vivere esperienze arricchenti nella città della Sirenetta. Il compenso sono, come anticipato, visite guidate gratuite ai musei, noleggi gratuiti di kayak e pranzi a base di prodotti locali.

Un esempio? Chi visita la Galleria Nazionale di Danimarca e porta con sé dei rifiuti di plastica, può partecipare a un laboratorio per utilizzarli in modo creativo e renderli un’opera d’arte. Chi decide di prendere i mezzi pubblici o utilizzare una bicicletta per spostarsi, può provare l’esperienza straniante di sciare sul tetto di Copenhill, l’impianto di riscaldamento della città.

Il funzionamento del sistema è davvero semplice: basta mostrare un biglietto dei mezzi, arrivare in bicicletta o dimostrare piccole ma importanti azioni ecologiche per riscattare le ricompense.

Viaggi sostenibili a Copenaghen

“È un compito fondamentale per noi rendere i viaggi sostenibili. E ci riusciremo solo se colmeremo il grande divario tra il desiderio dei visitatori di agire in modo sostenibile e il loro comportamento effettivo. Potrebbe sembrare semplice, ma non lo è. Vogliamo che i visitatori facciano scelte ecologiche consapevoli e speriamo che finiscano per avere esperienze ancora migliori durante la loro visita. Attraverso CopenPay, quindi, miriamo a incentivare il comportamento sostenibile dei turisti arricchendo al contempo la loro esperienza culturale della nostra destinazione. È un passo sperimentale e piccolo verso la creazione di una nuova mentalità tra i viaggiatori e uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti per rendere i viaggi più sostenibili“, afferma Mikkel Aarø-Hansen, CEO di Wonderful Copenhagen.

E prosegue: “Dobbiamo trasformare il turismo da un onere ambientale a una forza per il cambiamento positivo, e un passo importante in questa trasformazione è cambiare il modo in cui ci muoviamo nella destinazione, cosa consumiamo e come interagiamo con i locali. Con CopenPay vogliamo che i viaggiatori e le attrazioni locali si concentrino sul cambiamento e sulle scelte che dobbiamo fare“.

La sindaca di Copenaghen, Sophie Hæstorp Andersen. aggiunge: “Sono entusiasta di vedere un’iniziativa come CopenPay che combina la nostra ricca vita culturale con un forte impegno per la sostenibilità. Convertendo le azioni ecologiche in valuta per esperienze culturali, ai turisti viene data un’opportunità unica di esplorare Copenaghen in un modo che beneficia sia l’ambiente che la comunità locale. Questo si allinea perfettamente con i nostri valori e le nostre ambizioni di promuovere soluzioni sostenibili a Copenaghen“.

La speranza non è solo di continuare questo progetto pilota, ma anche di ispirare altre città in tutto il mondo a introdurre iniziative simili.

Informazioni su CopenPay

Il progetto pilota sarà attivo durante l’alta stagione di Copenaghen dal 15 luglio all’11 agosto.

Sono molte le attrazioni che partecipano all’iniziativa, tra queste: Il Museo Nazionale, La Galleria Nazionale di Danimarca, Il Museo di Copenaghen, Green Kayak, Copenhill, Øens Have, noleggio biciclette da Donkey Republic e molti altri.

Copenaghen: facts&figures

Popolazione: 602.000 residenti

Biciclette: 750.000 (4 volte le auto)

Pendolari: il 62% dei cittadini si sposta in bicicletta

Pernottamenti internazionali: 12 milioni nel 2023.

Infrastruttura ciclabile: 382 km di piste ciclabili

Elettricità: il 70% proviene da energia rinnovabile

Riscaldamento: principalmente alimentato da biomassa

