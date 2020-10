Bonus Bici in dirittura d’arrivo: ecco come funzionerà il portale

16 Ottobre 2020

Si avvicina il momento in cui, finalmente, dopo una lunga attesa sarà possibile richiedere il cosiddetto Bonus Bici attraverso il portale realizzato dal Ministero dell’Ambiente: è stato lo stesso ministro Sergio Costa ad anticipare il cronoprogramma dei prossimi giorni in vista del 3 novembre, data in cui all’indirizzo www.buonomobilita.it sarà possibile caricare le richieste di rimborso o generare il voucher per gli acquisti futuri.

Intanto da lunedì 19 ottobre sarà possibile, per tutti gli esercenti che vogliono aderire all’iniziativa, l’iscrizione nel portale a questo link (che fino a questa data non è ancora attivo, ndr).

Invece da martedì 3 novembre tutti i cittadini aventi diritti al bonus – che hanno acquistato un prodotto dal 4 maggio al 2 novembre possessori di una regolare fattura o scontrino parlante e di uno SPID – potranno caricare i propri documenti sulla piattaforma www.buonomobilita.it e ricevere il rimborso del 60% sul prezzo di acquisto (fino a un massimo di 500 euro).

Inoltre, sempre dal 3 novembre, sarà possibile acquistare una bici o un mezzo di micromobilità elettrica generando, attraverso il portale, un voucher da portare in negozio (tra quelli che hanno aderito al portale, ndr): il voucher è spendibile entro 30 giorni dall’erogazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Siamo alla fase finale per il Bonus Mobilità. Da lunedì 19 ottobre tutti gli esercenti che vogliono aderire a questa… Gepostet von Sergio Costa am Donnerstag, 15. Oktober 2020

Quanto ai fondi a disposizione, che secondo alcune stime non basterebbero a coprire tutte le richieste di rimborso, il ministro Costa rassicura: “Sappiamo bene che i 210 milioni di euro che abbiamo stanziato per questo bonus potrebbero non soddisfare tutte le richieste (e siamo anche felici di questa grande richiesta!): nessun timore, perché abbiamo già previsto di stanziare nella prossima legge di bilancio 2021 altre risorse per non lasciare nessuno indietro e rimborsare tutti coloro che ne abbiano diritto”.

In conclusione, il titolare del Minambiente invita a cambiare modo di spostarsi e spera che questo “Bonus Bici” possa mettere più persone in sella nei tragitti urbani quotidiani: “L’obiettivo di questo strumento è quello di aiutare le persone a cambiare modo di vivere in un sistema più verde. Vogliamo che le tratte casa-scuola o casa-lavoro diventino sempre più sostenibili”.

Certo, ma oltre al bonus – come abbiamo sottolineato a più riprese su Bikeitalia – è necessario anche un cambio di paradigma della mobilità da parte delle amministrazioni locali e, soprattutto, una cabina di regia nazionale per poter dare a chi si muove in bicicletta la possibilità di poterlo fare quotidianamente, in sicurezza. E i 137,2 milioni di euro stanziati dal Mit per le ciclovie urbane costituiscono un passo in questa direzione: ma di strada da fare ce n’è ancora molta e gli assembramenti sui mezzi pubblici sono un problema pressante, contingente e reale.