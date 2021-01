Il Cantiere del Grab: al via la collaborazione Campidoglio-Velolove

15 Gennaio 2021

Il Cantiere del Grab: nel 2021 prende il via la collaborazione tra il Campidoglio (Roma Servizi per la Mobilità) e Velolove per un percorso partecipato in vista della realizzazione del Grab (Grande Raccordo Anulare delle Biciclette), attraverso una serie di incontri online, il primo dei quali si è tenuto giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 16:30 su Facebook.

L’evento è stato moderato da Stefano Brinchi, Presidente ed Amministratore Delegato di Roma Servizi Mobilità, e ha visto la partecipazione di:

Giuseppe Catalano – Ministero Trasporti

– Ministero Trasporti Pietro Calabrese – Assessore Città in Movimento Comune di Roma

– Assessore Città in Movimento Comune di Roma Luca Montuori – Assessore Urbanistica Comune di Roma

– Assessore Urbanistica Comune di Roma Carolina Cirillo – Dipartimento Mobilità e Trasporti Comune di Roma

– Dipartimento Mobilità e Trasporti Comune di Roma Alessandro Fuschiotto – Roma Servizi per la Mobilità

– Roma Servizi per la Mobilità Alberto Fiorillo – Presidente di Velolove

Di seguito il video integrale del primo incontro online:

Durante la diretta Facebook sono state indicate le date dei laboratori, organizzati da Velolove in collaborazione con Roma Servizi della Mobilità, che avranno il compito di far conoscere la proposta tecnica del Comune di Roma, ma soprattutto quello di stimolare la miglior qualità dell’opera pubblica attraverso la partecipazione di tutte le associazioni, cittadini e realtà territoriali interessati.

Nel corso dei laboratori si potranno fare domande e proposte e vi verrà proposto di compilare un form con eventuali suggerimenti. I laboratori saranno organizzati secondo la sequenza indicata di seguito, corrispondente a diverse tratte del percorso e ad aspetti particolarmente importanti del progetto:

Laboratorio territoriale #1 – Il GRAB e l’area di via di San Gregorio

Laboratorio territoriale #2 – Il GRAB, l’Appia Antica e il patrimonio archeologico capitolino

Laboratorio territoriale #3 – Il GRAB e il nodo di villa Gordiani e l’area del Parco Lineare (Serenissima)

Laboratorio territoriale #4 – Il GRAB e l’area di via Guido Reni

Laboratorio territoriale #5 – Il GRAB e l’area del parco dell’Aniene

Laboratorio territoriale #6 – Il GRAB e l’accessibilità universale

Laboratorio territoriale #7 – Il GRAB e la multimodalità

Laboratorio territoriale #8 – Il GRAB, la green economy e il turismo

Meccanica per MTB Corso Online SCOPRI DI PIÙ



Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti si può fare riferimento alla pagina Facebook del Grab, che pochi giorni fa ha pubblicato un post per annunciare questo percorso partecipato, facendo un riepilogo delle tappe che hanno portato a questo risultato: