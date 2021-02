MobilitARS: il report della prima giornata

5 Febbraio 2021

Se possiamo trarre un insegnamento complessivo dal primo incontro di MobilitARS, è che abbiamo ora la consapevolezza che l’attuale sistema di mobilità non risponde in nessun modo ai bisogni dei cittadini. Perché dopo quanto discusso, nessuno potrà più sostenere che stiamo facendo a sufficienza per tutelare le nostre vite e quelle delle nuove generazioni. Come nessuno potrà più affermare che l’attuale modello di suddivisione degli spazi urbani sia equo, giusto o inclusivo. Ma andiamo per ordine.

La città sana, atto primo

Un saluto introduttivo d’impatto, quello di Barbara Bigolin, A.D. di Selle Royal. Una voce dal mondo delle imprese che ha subito messo in chiaro che è ora che la visione romantica della bicicletta come chiave della rivoluzione sostenibile si traduca in un programma che con determinazione detti la via verso una vera svolta verde.

Urgenza di cambiamento che emerge anche dalle parole di Alessandro Miani, che ci ha spiegato molto chiaramente quanto sia importante avere fin da subito un’aria pulita, dimostrando con la sua ricerca che il particolato PM10 e 2,5 svolge il ruolo di carrier (portatore) dei droplets più piccoli contenenti Covid-19, contribuendo alla diffusione contagio.

Alessandro Miani: durante il lockdown, nonostante lo stop di molte attività, non c'è stato un netto calo dell'inquinamento atmosferico; la Pianura Padana è come un "grande stanzone" con un soffitto alto 50/60 metri, che in assenza di vento una sorta di "camera a gas" #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Voci dalla scienza e dalle università che sono continuate con gli interventi successivi. Luca Boniardi ci ha mostrato che l’inquinamento non è “democratico”: tra le fasce d’età, quella più colpita è quella dell’infanzia, esposta ogni mattina al traffico dell’ora di punta mentre si reca a scuola e che per questo rischia di soffrire di danni neurologici gravi a causa di PM e Black Carbon.

Luca Boniardi: "Nell'arco delle 24 ore il picco di esposizione agli agenti inquinanti nei bambini si ha nel tragitto casa-scuola" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Ma oltre a un’aria più pulita, Cristina Renzoni ci ha mostrato quanto sia importante riqualificare gli spazi scolastici a partire dal concetto di “soglia”: non solo all’interno, ma soprattutto all’esterno, cosicché esistano piazze scolastiche capaci di accogliere bambine, bambini e insegnanti in totale sicurezza, insegnando attraverso la gestione dello spazio l’educazione civica e il rispetto.

Cristina Renzoni: "Gli spazi davanti alle scuole non sono solo dei contenitori ma sono anche dei contenuti educativi" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Esperienze, visioni, decisioni

Significative sono state le testimonianze arrivate da Parma e Monza. Tiziana Benassi, Assessora alle politiche di sostenibilità della città emiliana, ha spiegato la visione di una città senz’auto, obiettivo raggiungibile a partire dal progetto “Parma cambia Spazio”, e di una via Emilia ciclabile, possibile chiave per la ripartenza del turismo slow.

Tiziana Benassi: "Durante la pandemia a Parma abbiamo incentivato i processi di mobilità sostenibile che avevamo già messo in atto dall'inizio del mandato" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Riguardo a Monza, è stato Jonathan Monti a raccontarci come portare la nuova mobilità nelle scuole superiori: il progetto Mo.Bi.Scuo.La, che attraverso numerose iniziative ha insegnato “sul campo” quali sono i vantaggi di un sistema di mobilità rispettoso delle diversità e che accoglie ogni utente, qualsiasi sia la sua velocità.

Jonathan Monti: "Il laboratorio ha previsto anche l'escursione in sedia a rotelle dei ragazzi lungo le strade della città per far capire loro le difficoltà che le persone con disabilità incontrano ogni giorno e le barriere architettoniche presenti in città" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

La visione matura di una mobilità finalmente giusta è arrivata da Matteo Dondé, che ha mostrato gli innegabili vantaggi di una città per le persone – e non per i mezzi – in cui la velocità è limitata a 30 km/h per salvaguardare le vite sulle strade.

Matteo Dondé: "Se non si parla di sicurezza stradale non possiamo parlare di mobilità sostenibile: i due temi sono strettamente connessi" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Una soluzione semplice ma oltremodo efficace – e sono le altre città europee che hanno già applicato questo modello a dimostrarcelo. Questione della velocità ripresa nell’intervento di Alfredo Drufuca, ingegnere che ha voluto sorprendere il pubblico con una domanda: dove cercare i responsabili per gli oltre 3.000 morti all’anno sulle nostre strade? In chi lascia al libero arbitrio dei conducenti il rispetto dei limiti di velocità, e sceglie di non utilizzare tecnologie per nulla fantascientifiche per far rispettare i limiti ai veicoli a motore.

Alfredo Drufuca: "L'incidentalità non è un fenomeno statistico, non è una fatalità: è una scelta" | #Mobilitars #Bastamortinstrada — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

La politica deve fare la sua parte

La politica deve impegnarsi a garantire la sicurezza sulle strade: senza questa, non prenderà mai piede la vera mobilità sostenibile, fatta di micromobilità e intermodalità, dice il dirigente settore mobilità sostenibile del Comune di Reggio Emilia Paolo Gandolfi, già deputato della Repubblica nella passata legislatura e “padre” della legge 02/2018 sulla mobilità ciclistica.

Paolo Gandolfi: "Bisogna combattere per le corsie ciclabili e perché lo spazio stradale sia condiviso dalle biciclette e dalla micromobilità" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Una sicurezza basata sulla condivisione dello spazio, la sicurezza attiva e il rispetto. È quindi compito di Andrea Colombo mostrarci che qualcosa in questo senso è stato fatto: le normative dello scorso anno in tema di corsie ciclabili, case avanzate, doppio senso ciclabile mostrano che il nostro paese è capace di creare norme ”smart”, leggere e facilmente attuabili, con risultati positivi e tangibili.

Andrea Colombo: "Non fare passi indietro sulle novità del Codice della Strada: dobbiamo sperimentare prima di normare, quindi i Comuni devono essere liberi di sperimentare Zone 30 e quant'altro per aumentare la sicurezza stradale" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Ora ci vuole una riforma del Codice della Strada che mantenga queste soluzioni e ne promuova di simili.

Edoardo Zanchini: "I sindaci non possono essere lasciati da soli: in tutti i Paesi europei la mobilità delle città è una questione di politica nazionale, non locale" | #Mobilitars — Bikeitalia.it (@bikeitalia_it) February 3, 2021

Infine, tocca a Edoardo Zanchini di Legambiente sottolineare l’importanza storica del programma Next Generation EU, una iniezione di più di 200 miliardi di euro che dovranno essere gestiti con una visione chiara di un futuro sostenibile. Cosa che manca all’attuale bozza del Recovery Plan italiano, ed è per questo che occasioni come MobilitARS servono a raccogliere le voci e i progetti di chi, invece, un progetto per un futuro migliore ce l’ha.

MobilitARS vuole discutere soluzioni e progetti per

impattare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 3, 10, 11, 13, 15

