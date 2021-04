Shimano punta sullo sviluppo delle cargo bike e lancia due nuove motorizzazioni

27 Aprile 2021

La bicicletta è un mezzo molto versatile e può essere declinata in diversi modi, a seconda della sua funzione e dell’uso che se ne andrà a fare. Il boom del mercato delle bici, letteralmente esploso nel corso del 2020 e con un trend in ascesa, riguarda anche il segmento delle cargo bike, le bici da carichi pesanti utilizzate per i trasporti “eccezionali” in città e non solo. Nello specifico le e-cargo bike, cioè quelle a pedalata assistita, stanno diventando una tipologia sempre più diffusa e ricercata per la loro funzionalità, che le rende adatte a trasportare praticamente qualsiasi cosa si voglia portare con sé in bicicletta.

In questo settore si stanno muovendo diversi soggetti e Shimano annuncia oggi novità che riguardano il mercato delle e-bike con l’introduzione di due nuovi modelli di unità di trasmissione progettati con caratteristiche innovative per alimentare le cargo bike: Shimano EP8 ed E6100, dotate di firmware integrato progettato specificatamente per un utilizzo e-cargo e disponibili a partire dall’estate 2021.

Shimano DU E6100

Shimano DU EP8000

Le drive unit Shimano E-Cargo, trasmissioni e i sistemi frenanti, soddisfano lo standard tecnico (DIN 79010) per utilizzo su biciclette da carico e trasporto. I due modelli di unità di trasmissione Shimano EP8 ed E6100, che ora arriveranno in specifiche versioni dedicate alle e-cargo note come DU-EP800-CRG e DU-E6100-CRG, utilizzano i principi di ingegneria di sistema Shimano: sono compatibili con i sistemi di trasmissione Shimano come il Nexus Internal Hub Gear o il sistema tradizionale deragliatore / cassetta, e possono essere abbinati a sistemi frenanti Shimano omologati per le bici da carico.







Queste unità di trasmissione – che presentano un adesivo “cargo” giallo sullo chassis – sono esternamente identiche ai normali modelli Shimano DU-EP800 e DU-E6100. È al loro interno che c’è una notevole differenza. Gli ingegneri Shimano che hanno studiato le caratteristiche di manovrabilità delle bici E-Cargo hanno creato nuove impostazioni firmware specifiche ottimizzate per la propulsione di carichi pesanti (fino a 250 kg).

Come tutte le unità di trasmissione per e-bike Shimano, i modelli DU-EP800-CRG e DU-E6100-CRG sono dotati delle modalità di assistenza Eco, Trail e Boost ma in entrambi i casi le unità di trasmissione E-Cargo raggiungono la loro coppia massima in uscita con input di spinta al pedale del ciclista molto inferiore. Queste modalità di erogazione dell’assistenza sono completamente personalizzabili tramite l’app E-TUBE di Shimano.







La differenza principale tra i due modelli risiede nel fatto che l’unità di trasmissione EP8 ha prestazioni più elevate con un motore potente ma più silenzioso, mentre la versione E6100 offre un’assistenza più graduale con una coppia di uscita inferiore. In altre parole, entrambe offrono il supporto appropriato necessario per guidare una bici da carico elettrica, ma il livello di supporto fornito dall’unità di trasmissione EP8 rende la pedalata di queste bici un po’ ‘più facile.

Analizzando i dettagli, il modello DU-EP800-CRG è dotato delle stesse funzioni e caratteristiche dell’unità di trasmissione per mountain bike EP8 di Shimano. È un modello leggero e compatto con un design che si integra perfettamente nei telai delle biciclette. È silenzioso durante la pedalata, anche sotto carico, e garantisce una pedalata fluida anche senza supporto di assistenza. La gestione del calore è un vantaggio particolare della unità di trasmissione DU-EP800-CRG; le alette di raffreddamento sulla calotta esterna consentono la dissipazione del calore e i meccanismi interni ottimizzati degli ingranaggi aiutano la dispersione dello stesso, soprattutto sulle lunghe salite.

L’unità di trasmissione DU-EP800-CRG ha una coppia di uscita massima di 85 Nm ottenibile sia in modalità Boost che Trail, dispone anche di una modalità Eco a risparmio di batteria e di una modalità Smart Walk Assist integrata per superare gli ostacoli (ad es. rampe, ecc.) quando non si sta pedalando.







L’unità di trasmissione DU-E6100-CRG è leggermente più grande della versione EP800-CRG ma ha molte delle stesse caratteristiche tra cui una pedalata fluida con o senza assistenza, walk assist, modalità di partenza e cambio completamente automatico. La grande differenza sta nell’erogazione della massima assistenza che nel caso della DU-E6100-CRG arriva fino a 60 Nm.

Sia che si utilizzi l’unità di trasmissione EP8 o la E6100 ci sono due utili funzioni che possono essere utilizzate quando l’unità motrice è combinata con un cambio interno al mozzo Di2; la modalità di partenza, che adatta il rapporto per le ripartenze dopo uno stop e il cambio automatico che cambia marcia quando si raggiunge una pressione del pedale (coppia di input) e una velocità ottimali.

Entrambe le unità motrici sono compatibili con le batterie Shimano da 630 Wh, 514 Wh o 408 Wh oppure possono essere combinate con batterie di terze parti come Trend Power o Darfon. Le unità di trasmissione sono anche compatibili con molti altri componenti della trasmissione e dei freni Shimano: un elenco completo è consultabile qui.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.shimano.com