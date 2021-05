BIKEITALIA DAY: il 2 giugno si festeggia in bicicletta in più di 40 città

17 Maggio 2021



Mercoledì 2 giugno 2021, Festa della Repubblica Italiana e vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta, in molte città d’Italia si terrà una colorata parata a pedali aperta a tutte le tipologie di persone in bicicletta, adatta ad adulti e bambini, per promuovere l’impatto positivo della bici sull’ambiente, sulla salute e sull’economia: il BIKEITALIA DAY prenderà il via ovunque alla stessa ora e nello stesso luogo simbolico – con partenza davanti al Municipio alle ore 16 – e attraverserà la città lungo un percorso facile di circa 10 chilometri che terminerà poi in un’area verde dove, nel rispetto delle norme anti Covid-19, si potrà stare insieme all’aria aperta.

L’iniziativa nazionale libera e gratuita promossa da Bikenomist Srl, società specializzata in comunicazione della bicicletta ed editore della testata giornalistica online Bikeitalia.it, ha raccolto (e sta continuando a raccogliere) decine di adesioni da tutta Italia: l’evento BIKEITALIA DAY vuole promuovere l’uso della bicicletta e sostenere quanti sul territorio agiscono ogni giorno per migliorare la propria città partendo dalla mobilità sostenibile e dallo spazio pubblico.

Associazioni, Comuni e semplici cittadini possono registrarsi all’indirizzo www.bikeitalia.it/day e ricevere informazioni operative e tutto il supporto promozionale necessario da parte del team di Bikeitalia.it per organizzare l’iniziativa nella propria città all’insegna del motto “Trasformiamo l’Italia in un Paese Ciclabile”: e quale occasione migliore della Festa della Repubblica Italiana per ricordarlo, anticipando la Giornata Mondiale della Bicicletta?

La bicicletta è uno strumento semplice per risolvere problematiche che cambiamento climatico e la pandemia hanno reso ancora più gravi: traffico, sedentarietà, inquinamento dell’aria, consumo di risorse non rinnovabili, occupazione dello spazio pubblico, socialità. La Giornata Mondiale della Bicicletta, è stata infatti istituita nel 2018 dall’Assemblea dell’Organizzazione per le Nazioni Unite per il 3 giugno per invitare i Paesi membri a promuovere la pratica della mobilità ciclabile, ma il messaggio non è stato recepito adeguatamente, in particolare in Italia.

Tutte le città che parteciperanno al BIKEITALIA DAY – 2 GIUGNO 2021 ore 16

Tra le oltre 40 adesioni confermate – presenti sulla cartina dell’evento e in costante aggiornamento sul portale della manifestazione – ci sono le città metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Firenze, Genova; realtà urbane grandi, medie e piccole disseminate su tutto il territorio nazionale da Verona a Pescara, da Ravenna a Gubbio, da Treviso a Melfi, da Cuneo a Siracusa e ancora Cattolica, Quartu Sant’Elena, Lignano Sabbiadoro, Catanzaro.

Mercoledì 2 giugno alle ore 16 davanti al Municipio di ogni città aderente all’evento partirà il BIKEITALIA DAY che si svolgerà su un percorso breve (entro i 10 chilometri) che arriverà in un parco pubblico, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza e dalla vigente normativa anti Covid-19

Ogni parata in bicicletta toccherà luoghi di interesse e spazi pubblici, anche per invitare i partecipanti a riscoprire la propria città e a sottolineare l’importanza di opportunità di muoversi in bicicletta e di socializzare in sicurezza, senza intasare le strade né sovraccaricare il trasporto pubblico.