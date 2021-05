BIKEITALIA DAY: il 2 giugno oltre 60 città pronte a pedalare insieme

26 Maggio 2021

Manca una settimana alla prima edizione del BIKEITALIA DAY- che si terrà mercoledì 2 giugno alle ore 16 – e le città aderenti hanno ormai superato le sessanta unità, ma non è solo questo il dato più interessante.

A partecipare sono cittadini, associazioni e amministazioni locali, con il supporto di imprese e altre organizzazioni che hanno deciso di dare il proprio contributo per fare dell’evento un’occasione concreta per promuovere il valore della bicicletta nella vita quotidiana.

Nata come iniziativa per pedalare insieme nel giorno della Festa della Repubblica, alla vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta, per promuovere la mobilità ciclabile nel nostro paese, il BIKEITALIA DAY vede un sempre maggiore coinvolgimento dei territori, con lo sviluppo di sinergie e alleanze che confermano l’intraprendenza e la capacità creativa di tutti i territori.

Chi sta organizzando il BIKEITALIA DAY?

Uno degli aspetti che più ci ha colpiti è la pluralità di persone e organizzazioni che stanno dedicando il proprio tempo e le proprie energie a realizzare l’evento nella propria città.

Come racconteremo nel prossimo BIKEITALIA TALK, in diretta questo giovedì (27 maggio) alle ore 13.00 sulla nostra pagina Facebook, tra i primi ad aderire ci sono stati soggetti da tempo impegnati a promuovere la mobilità ciclabile quali associazioni e gruppi informali, tour operator e gruppi sportivi, ma accanto a loro sono scesi in campo amministrazioni comunali, comitati di genitori, Forum dei giovani e associazioni che si occupano di ambiente e accessibilità.

Il BIKEITALIA DAY sta quindi permettendo un’alleanza tra tutte le realtà interessate a fare dell’Italia un paese ciclabile, in cui muoversi in bici sia una possibilità per vivere gli spazi nel rispetto degli altri e e dell’ambiente, e quindi una risorsa per tutti, a prescindere dall’età, dalle finalità e dagli aspetti tecnici.

photo credit @GloriaSoverini

Pedalano con il BIKEITALIA DAY

Proprio per questa ragione nei giorni scorsi è arrivato anche il patrocinio di Legambiente, nella convinzione che l’evento è in linea con l’impegno dell’associazione per garantire un futuro più pulito e più giusto tramite il coinvolgimento di cittadini, società civile e Istituzioni.

Oltre alle associazioni e al mondo del non-profit, anche due imprese del mondo bici hanno condiviso l’obiettivo dell’evento e hanno deciso di aderire offrendo il proprio sostegno gratuito per aumentarne la diffusione e l’impatto.

Shimano Italia, società italiana del gruppo giapponese leader mondiale della componentistica per bicicletta, contribuirà a diffondere la notizia dell’evento nei giorni precedenti al 2 giugno tramite i propri canali social media.

Ride Movi, gestore dell’omonimo servizio di bike-sharing presente in decine di città italiane, in occasione dell’evento, promuoverà l’evento tramite la propria app e rinforzerà la presenza dei propri mezzi nei luoghi di partenza delle pedalate nelle singole città, per offrire un’opportunità di partecipare a chi vorrà unirsi all’ultimo momento.



Ci vediamo nella piazza del tuo municipio mercoledì 2 giugno!

Il conto alla rovescia è iniziato, per scoprire dove si terrà l’evento più vicino a te, consulta la pagina dell’evento. Se non ci fosse un evento già organizzato dai appuntamento ai tuoi amici davanti al municipio alle 16.00 e pedalate insieme alla scoperta della vostra città, anche questo è BIKEITALIA DAY.