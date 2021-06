BIKEITALIA DAY: grande successo per l’evento di apertura della Giornata Mondiale della Bicicletta

3 Giugno 2021

Era dal 2018 che aspettavamo di festeggiare degnamente la Giornata mondiale della bicicletta istituita dalle Nazioni Unite, e da molto più tempo aspettavamo un’occasione comune in tutto il paese per celebrare la bici, il suo valore e le sue declinazioni.

Ieri, 2 giugno, con il BIKEITALIA DAY in oltre sessanta città italiane, si è fatto molto di più. Persone comuni, ciclisti, guide turistiche, ambientalisti ed esponenti della società civile hanno approfittato della Festa della Repubblica per celebrare la bicicletta, un mezzo che è stato decisivo per permettere agli italiani di scoprire il nostro Paese sin dall’inizio del Novecento, grazie agli sforzi del nascente Touring Club Italia e che oggi, nel 2021, deve tornare al centro del dibattito e delle pratiche quotidiane per creare relazioni, sostenere l’economia di piccoli e grandi centri, scoprire il territorio, ridurre l’inquinamento e migliorare lo spazio pubblico.





BIKEITALIA DAY Feltre

L’appuntamento era alle 16.00 nella piazza del municipio delle città coinvolte, un luogo identificativo, facilmente raggiungibile e adatto a garantire il ritrovo nel rispetto del distanziamento fisico. A Roma l’evento è stato patrocinato dall’Assessorato Città in Movimento e i partecipanti sono stati scortati dagli agenti delle Polizia Locale di Roma Capitale lungo il percorso ad anello di 15 chilometri che, dopo aver attraversato il centro storico e alcune aree verdi, si è concluso con una parata di bici ai Fori Imperiali.







BIKEITALIA DAY Roma (foto di Andrea Romagnoli)



Da qui si è partiti percorrendo tragitti compresi tra i 10 e i 15 chilometri, tramite cui cittadini e famiglie hanno visitato angoli di città noti e meno noti, come edifici storici, parchi, piazze, edifici, nuove ciclovie e percorsi realizzati negli ultimi mesi dalle città italiane. In alcuni casi il percorso è servito anche a far scoprire tragitti sicuri per andare da casa a scuola, o da casa al lavoro.



BIKEITALIA DAY L’Aquila

L’evento è stato organizzato nelle singole città da realtà diverse: associazioni ciclistiche, gruppi di genitori, squadre di ciclismo sportivo e mountain bike, gruppi informali, insegnanti, pro loco, etc. In alcuni casi sono state le singole amministrazioni comunali a organizzare direttamente le pedalate o a supportare i cittadini che avevano proposto l’evento.

Nel 2021 ormai è tempo che chi si occupa di salute, ambiente, educazione e cultura trovi nella bicicletta lo strumento comune per promuovere concretamente un futuro migliore, senza aspettare il 2030.





BIKEITALIA DAY Lignano Sabbiadoro

Nel 2021 è interessante notare che tra gli organizzatori c’è anche il Touring Club Italia, che a fine ottocento nacque, col nome di Touring Club Ciclistico Italia, proprio con l’intento di promuovere l’uso della bicicletta per far conoscere agli italiani la storia e la bellezza del paese. Oggi questa missione trova una sinergia con quella di associazioni come Legambiente, Fiab e altre realtà locali che trovano nella mobilità ciclistica un comune strumento di promozione della qualità della vita.



BIKEITALIA DAY Modena

Nonostante gli adempimenti burocratici (permessi, liberatorie, etc.) in diverse città si è riusciti a organizzare la pedalata in sicurezza, e dove non si è riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni i cittadini hanno fatto ricorso a pedalate informali. La voglia di bicicletta è tanta, l’appuntamento è per l’anno prossimo!





BIKEITALIA DAY Napoli

In città come Modena, Melfi e Saronno, l’evento è stato un’occasione per riscoprire elementi della storia locale visitando luoghi significativi della storia delle città.



BIKEITALIA DAY Pescara

La bicicletta nel 2021 deve essere uno strumento accessibile a tutti, e per questo sono fondamentali percorsi sicuri nei tragitti casa-scuola e casa-lavoro, per questo in città come Roma, Napoli, Genova, Pescara, Ravenna, Monza e Quartu Sant’Elena gli eventi sono stati un’occasione per coinvolgere i più piccoli e le famiglie nelle scoperte dei percorsi ciclabili più o meno recenti realizzati dalle amministrazioni locali.





BIKEITALIA DAY Senigallia



La gita fuori porta è stata per anni appannaggio esclusivo dell’automobile, con le immancabili code al rientro e incidenti stradali, ma oggi in bicicletta si può uscire dalle città in sicurezza e senza stress, raggiungendo spazi verdi e risorse naturali di cui il nostro paese è pieno. Con questo approccio in città come Senigallia, Alessandria, Cuneo, Torchiarolo, Ravenna, Siderno e Lurate Caccivio, la pedalata ha portato le persone a riscoprire quanto è bello e piacevole usare la bicicletta per uscire dalle nostre città per un giorno di riposo.



BIKEITALIA DAY Povoletto

Il primo BIKEITALIA DAY è stato tutto questo e molto altro, continuate a mandarci le vostro foto e i vostri racconti a [email protected], serviranno a tutti per arrivare al 2 giugno 2022 con ancora più voglia di celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta, e per continuare a parlarne per coinvolgere amici e parenti che ancora non sanno quante cose si possono fare con la bici!